Ранкова атака Росії та підсумки «Рамштайн-18». Головне за 23 січня

В Києві, Харкові, Павлограді триває рятувальна операція після чергової російської атаки. Є постраждалі та загиблі

Запобіжний захід для сина Гринкевича, ранкова атака Росії, засідання «Рамштайну». «Главком» склав добірку новин 22 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії. Його триматимуть під вартою до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 млн гривень.

Сам Гринкевич заявив, що заставу у вказаному адвокатами розмірі вносити не буде. Справу він назвав замовною та повідомив, що в Одесі перебував з робочими справами і планував повернутися в Київ. Про те, що його розшукують він дізнався начебто кілька днів тому.

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Ранкова атака РФ: Зеленський повідомив про наслідки

Сьогодні зранку, 23 січня, російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії. «Відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п'ятеро людей, 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів урятовано 27 людей. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини. Мої співчуття всім рідним і близьким», – написав президент Зеленський.

Нагадаємо, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

«Рамштайн-18»: головні підсумки засідання

Під час сьогоднішнього засідання «Рамштайн» були обговорені питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї, а також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ. Начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковник Геннадій Коваленко повідомив, що у рамках авіаційної коаліції поряд із зобов'язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання союзниками додаткових вертольотів.

«Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати «відставити паніку» всім тим, хто здіймає настрої щодо втрати підтримки України», – наголосив Павлюк.

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Кабмін погодив Федорова на посаду голови Запорізької ОВА

Постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет міністрів Україні призначив Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації. Зараз Федоров є міським головою Мелітополя. Натомість звільнено Юрія Малашка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Під час російсько-української війни після окупації Мелітополя в березні 2022 року російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами. 11 березня 2022 року його Федорова було викрадено російськими військовими. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Івана Федорова.

Фільм «20 днів у Маріуполі» номінований на «Оскар»

У Лос-Анджелесі були оголошені номінанти на 96-ту церемонію вручення премій Американської кіноакадемії. Український фільм описує перші тижні російського вторгнення в Україну в Маріуполі, висвітлюючи гуманітарну катастрофу, що виникла через облогу, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

Триває 699-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.