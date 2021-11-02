Як відчувати задоволення від життя

Кожна людина від малої дитини до похилого віком старця може бути щасливою

Ті, у кого не виходить бути щасливими, припускаються спільної помилки: вони шукають щастя не в собі, а назовні

Щастя – це те, чого прагнуть всі і кожен. Саме його часто бажають під час привітань і шукають впродовж усього життя. Це те, чому присвячені найпопулярніші психологічні тренінги, майстер-класи, різноманітні книжки, фільми, пісні. Часто люди у гонитві за ним, зокрема це модно у соцмережах, будь-що намагаються створити красиву картинку щасливої людини. На жаль, здебільшого лише намагаються… Бо істинне щастя не потребує ніяких публічних доказів, особливих ракурсів чи посмішок. Воно світить зсередини, із самого серця людини, ледь відблискуючи тихим спокоєм, миром, радістю, вдячністю і впевненістю.

Ті, у кого не виходить бути щасливими, припускаються спільної помилки: вони шукають щастя не в собі, а назовні – «щось конкретне», те, чого не вистачає для «кращого життя», що, на їхню думку, подарує їм відчуття повноти, задоволення, радості. В таких випадках зазвичай складаються списки бажань і досягнень, ставляться певні «умови», малюються далекі цілі. І тоді виникають ці перешкоди – «коли» і «якщо» – які відкладають справжнє щастя, віддаляють його від вас. Насправді все відбувається навпаки: будучи щасливим, ви легко можете отримати те, чого прагнете.

Кожна людина від малої дитини до похилого віком старця може бути щасливою. Найчастіше саме діти нам, дорослим, показують, що можна «світитися» від щастя через, здавалося б, прості речі: лагідну посмішку матері, обійми батька, мружачись від теплого сонячного промінчика чи погладжуючи цуценя. Щастя – всередині нас, і природне прагнення людини почуватися щасливою було вкладене у наші серця самим Творцем.

Слово «щастя» недарма походить від слова «частина», тобто жити з частиною чогось великого, всеохоплюючого, загального, безмірного, що не залежить ні від часу, ні від умов, справжнього, істинного – жити з Богом. По-справжньому щаслива людина живе з Богом в душі – невичерпним Джерелом Світла, Любові, Добра та усіляких благ. І це Джерело настільки могутнє, що розставляє все на свої місця і не вимагає ніяких додаткових «пазлів» для щастя.

Як же віднайти це Джерело щастя у своєму серці, що варто робити? Шукайте підказки у Священному Писанні, в Біблії – цьому унікальному дарунку людству, що пройшов випробування і часом, і досвідом. Там, у Новому Завіті, ви знайдете Нагірну проповідь Спасителя, яку Він відкриває дев’ятьма заповідями блаженства: кожна з них починається словом «Блаженні…», що в перекладі з грецької μακάριοι перекладається як «щасливі».

Тож, напевно, для багатьох стане несподіванкою, що у відповідь на намагання усіляко підвищити самооцінку і змусити інших вас поважати Господь наш Ісус Христос говорить, що щасливим вас зробить смирення («вбогість духом»). На прагнення не показувати біль і вдавати радість Спаситель говорить: «Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться» (Мф. 5: 4). На прагнення підкорювати – «блаженні лагідні», особистої вигоди – «блаженні голодні і спраглі правди», вимагати покарання – «блаженні милостиві», про наші помисли – «блаженні чисті серцем», про прагнення перемагати – «блаженні миротворці»...

Бажаю усім вам віднайти істинне Щастя – не примарне, не «кожен своє» (бо такого не існує), не тимчасове чи минуще, а справжнє – яке є умиротворенням в нашій душі, а насправді – дотиком Божественної благодаті.

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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