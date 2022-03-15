«Коли Путін розв’язав війну проти України, він знав, що світу буде дуже важко покарати його», – Джонсон

«Ми дали йому залишитися з цими здобутками». Джонсон розкритикував Захід за недостатню реакцію на окупацію Путіним Криму

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав «жахливою помилкою» реакцію Заходу на окупацію Криму Росією у 2014 році та її агресію на Донбасі.

У своїй колонці для The Telegraph він пише, що тоді президент РФ Володимир Путін «здійснив акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави».

«І ми дали йому залишитися з цими здобутками. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ», – зазначив Джонсон.

За словами британського прем'єра, після цього торгівля з РФ не лише тривала, а й збільшувалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу. Джонсон наголосив, що коли Путін розв’язав нинішню війну проти України, він знав, що світу буде дуже важко покарати його.

«Він знав, що створив цю залежність. Тому він дозволяє бомбити пологові будинки. Тому відчуває, що може невибірково обстрілювати сім'ї, що тікають від війни. Бомби падають, а ціни на нафту і газ злітають ще вище – що означає ще менше грошей у вашій кишені і ще більше у Путіна», – написав він.

Джонсон закликає покінчити із залежністю від Росії. Він зазначив, що великі запаси енергоресурсів є як великою силою, так і великою слабкістю Путіна, оскільки «більше у нього фактично нічого немає» з того, що можна було б успішно експортувати, і якщо Росію залишити без прибутку від продажу нафти та газу, це створить нею значні проблеми. Він нагадав, що США вже оголосили ембарго на імпорт російської нафти, Британія зробить те саме, ЄС домовився відмовитися від російських енергоресурсів якнайшвидше.

«І ми максимально співпрацюватимемо з ними та всіма прихильниками вільного світу, щоб діяти спільно і спростити цей перехід для всіх нас», – додав Джонсон.

За його словами, основою цієї стратегії мають стати відновлювані джерела енергії.