Довго вести війну за таких втрат Росія не може

Путін став загрозою для всього світу

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Несколько соображений по текущей ситуации. В утренней сводке украинского Генштаба говорится, что на 00 часов 19 марта противник потерял 14 400 человек убитыми, 466 танков, 1470 бронемашин, 95 боевых самолетов и 115 вертолетов.

Эти цифры требуют дополнения и комментариев. Соотношение убитых и раненых, неспособных участвовать в бою, в войнах ХХ века, а в Украине идет война, похожая во многом на вторую мировую, составляет в среднем 1 к 3.

Это значит, что менее чем за месяц боев общие потери российской армии составили около 60 тысяч человек

Иными словами, из строя выведено около 30 процентов личного состава группировки, предназначенной для войны против Украины.

Известно, что к 24 февраля против Украины было сосредоточено 115-120 батальонных тактических групп. В БТГ стандартного состава имеется 10 танков и 40 БМП/БТР.

Соответственно, вблизи украинских границ имелось тогда около 1100-1200 танков и до 5000 бронемашин. Уничтожено 466 танков и 1470 бронемашин, то есть, грубо говоря, около трети выделенных для агрессии.

Долго вести войну при таких потерях Россия не может. Вооружений может быть и хватит, но количество подготовленных танковых экипажей и (не говоря уже о летчиках, но это – отдельная тема) быстро сокращается.

Через 2-3 недели, как минимум, 45-50 тысяч раненых вернутся в Россию и поделятся своими впечатлениями о войне

А сарафанное радио распространяется удивительно быстро, особенно, на фоне с очередями за продуктами.

В этих условиях у Путина и российского военного командования, по сути дела, есть две альтернативы.

Первая – наращивать удары по городам, что чревато наращиванием санкций. В пределе – попытка использовать тактическое ядерное оружие. Предсказывать вероятность этого, судьбу Путина, России и мира не берусь. Но думаю, что у Пентагона имеется несколько вариантов ответных, а может быть и превентивных действий.

Вторая альтернатива – прекращение огня и начало урегулирования на условиях, устрагивающих Украину и позволяющих Путину сделать вид, что он достиг заявленных целей. Какими эти условия могут быть – решать украинским обществу, армии и руководству.

Путин стал угрозой не только для окружающего мира, но и для российского истеблишмента

По сути дела, он опирается на быдло, составляющее большую часть российского населения, в том числе и образованного.

Но быдло ничего в России не решает, а решают несколько тысяч человек, входящих в высшие слои правящей бюрократической касты. Ядерная война угрожает и им тоже, причем не состоянию, даже не свободе – из тюрьмы можно выйти, но жизни. Они не могут этого не понимать.

Но и Путин понимает, что они понимают… Так что уже скоро вопрос кто кого будет решаться на практике

Джерело: блог Юрія Федорова

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