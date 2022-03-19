Російський військовий розповів про накази обстрілювати мирне населення

Полонені взяли участь у брифінгу, де розповіли про свої злочини

Полонений російський військовий Ігор Руденко зізнався про обстріл мирних людей у Новій Каховці

Російські військові цинічно обстрілюють цивільне населення України. Полонений російський військовий Ігор Руденко, який заявив, що він громадянин України, розповів про обстріл мирних мешканців у Новій Каховці.

«Отримали наказ стріляти у цивільних»

Руденко розповів, що російські війська розгорнули артилерію, прикриваючись мирним населенням України. Після цього окупанти отримали наказ «дати залп по окраїні міста».

За словами полоненого, виявилося, що вони гатять по мирному населенню.

«Ми зіткнулися з тим, коли дали наказ дати залп, як сказали, по окраїні міста. Коли я подивився на карту, яку нам видали, виявилося, що це були мирні будинки, мирне населення», – сказав Руденко.

Розстріл автівки з жінкою та її сином

Полонений Руденко також розповів про те, як з автомата розстріляли цивільне авто в Новій Каховці.

«Зіткнувся з тим, як розстріляли цивільну машину у Новій Каховці. Там була жінка та за кермом її син. Розстріляли з автомата», – сказав полонений.

Руденко заявив, що розстріл стався, тому що вони їхали та не зупинилися.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувся черговий брифінг полонених російських військових. Цього разу про звірства путінської армії розповідали: Руденко Ігор Олексійович, Магомедкірімов Рафік Рамісовіч, Тупілкін Ігор Євгенович, Фоменко Олександр Сергійович, Железняк Олексій Павлович, Мустафаєв Магсад Самондарович.

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