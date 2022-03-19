Данілов запросив МАГАТЕ відвідати Чорнобильську і Запорізьку АЕС

Росіяни захопили дві атомні електростанції в Україні

Російські окупанти захопили два ядерних об’єкти України – Чорнобильську АЕС та Запорізьку АЕС. Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов закликав МАГАТЕ прислати свої представників, аби переконатися у тому, що на станціях усе відбувається в межах норм й нормативів.

«Терористи захопили дві ядерні станції й уся інституція МАГАТЕ мовчить, як води в рота набрала. Де їх працівники на цих станціях? Вони б мали вже прибути сюди, безпосередньо контролювати усе що відбувається на цих станціях. В мене велике прохання до усіх представників МАГАТЕ, пришліть, будь ласка, на ЧАЕС та ЗАЕС свої представників, щоб ви переконалися у тому, що там все відбувається по нормах й нормативах, які є на ядерних об’єктах», – заявив Данілов під час телемарафону.

Нагадаємо, напередодні було відновлено високовольтну лінію Запорізької АЕС, яку пошкодили окупанти.

Як відомо, Запорізька АЕС перетворюється на військову базу РФ.

Раніше окупанти оголосили, що Запорізька АЕС у власності «Росатому».

Як повідомлялося, електропостачання на ЧАЕС відновлено. Міністерство енергетики розповіло деталі. Однак згодом окупанти знову пошкодили лінію електропередачі до ЧАЕС і Славутича.

Крім того, ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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