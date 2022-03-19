Багамські банкіри знайшли $3 млрд російського походження

Багами приєдналися до антиросійських санкції за війну проти України

У багамських банках виявили активи росіян на суму близько $3 млрд. Дані розкрив центральний банк карибської країни, передає Reuters.

Центральний банк виявив депозити на суму $420 млн і депозитарні або трастові активи на суму $2,5 млрд з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею в багамських фінансових установах, що мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів.

Ці цифри мають відношення лише до міжнародного банківського і трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи, які можуть зберігатися у Багамських банках, які обслуговують місцеве населення, заявив центральний банк.

Утім, у заяві фінустанов не говориться, яка частина цих активів належить росіянам, що перебувають під санкціями.

14 березня стало відомо, що для росіян закрився один із найбільших офшорів світу.

Організаціям, які мають ліцензію або дозвіл на діяльність на Багамах або в межах Багамських островів, наказано не брати участь в операціях з фізособами, юрособами або підприємствами, пов'язаними з Росією і Білоруссю.

Йдеться про санкції, введені США, Канадою, Великобританією та ЄС.

Крім того, генеральний прокурор острівної держави зобов’язав фінансові установи повідомляти інформацію про діяльність таких осіб на території країни.

Багамські острови є однією з найбільш популярних офшорних зон у світі. Офшорні компанії на території країни не оподатковуються, а також можуть не подавати щорічну звітність. Крім того, Багами відомі високим рівнем конфіденційності та мають закритий регістр акціонерів та директорів, а інформація про них може бути розголошена лише за рішенням суду.