  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Федоров
рус
    Думки вголос

    Який буде світ без Росії

    • Юрій Федоров

      військово-політичний експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Розпад Російської Федерації цілком можливий вже у найближчі часи - Який буде світ без Росії
    Розпад Російської Федерації цілком можливий вже у найближчі часи
    зображення з відкритих джерел

    Ізоляція Росії від західного світу вже майже реалізована

    Мовою оригіналу

    В российских СМИ и аналитических материалах, написанных серьезными, по крайней мере, считающимися серьезными специалистами, доминирует мысль: чем бы ни кончилась война с Украиной Россия останется влиятельной мировой державой.

    Запад будет вынужден снять или, как минимум, серьезно ослабить санкции. Отношения с США и европейскими государствами будут напоминать те, что имели место во время холодной войны – «взаимное сдерживание плюс диалог». Россия нужна Китаю для противостояния с США, и, не исключено, США для противоборства с Китаем.

    Да и, вообще, «мир без России невозможен», утверждают российские политологи

    Они ошибаются. Мир без России не только возможен, но и более чем вероятен. Не исключено, неизбежен.

    Формула «сдерживание + диалог» уже не работает. Она уступает место линии на «обезвреживание России», а именно: а) избавление западных государств от углеводородной зависимости от России, б) политическую, культурную, научную изоляцию России и в) ликвидацию ее ядерного арсенала. Иными словами, Карфаген должен быть если не разрушен, то максимально ослаблен.

    Причин для этого несколько:

    1. Кремль угрожает применением ядерного оружия. В Вашингтоне (Нуланд) и Лондоне (Джонсон) сказали, что ядерный удар по Украине приведет для России к «астрономическим потерям», причем ответ будет дан без согласования с НАТО (то есть без одобрения Германией и др). Но, сам тот факт, что благодаря России угроза ядерной войны в Европе стала реальной, делает устранение этой угрозы жизненной необходимостью.
    2. Выдвижение поздней осенью прошлого года российского ультиматума США и НАТО («собирайте манатки» и тд) свидетельствует, что оккупация Украины рассматривалась в Москве как первая стадия военного наступления на Запад. За Украиной должны были последовать государства Балтии и Польша. А угроза применения ядерного оружия должна была парализовать НАТО.
    3. Зверства российской армии в Украине показали Западу, что надо ждать в случае продвижения России в Европу.
    4. Подавляющее большинство (около 80 процентов) российского общества, причем не только «глубинный народ», но и значительная часть «образованного класса» поддержало агрессию против Украины, не замечает военных преступлений русских в Украине. Путин находится у власти более 20-ти лет. Это нельзя объяснить только влиянием пропаганды или ситуативными факторами, например, повышением уровня жизни в 2000-х годах. Российское общество, за исключением, возможно, 20 процентов, нашло в лице Путина и его режима ту власть, которую оно хотело иметь. Пропаганда вербализует, переводит в более или менее ясно сформулированную форму плохо осознаваемые или подсознательные ожидания, фобии и установки большинства, но не является первопричиной поддержки Путина, его режима и агрессии.

    Соответственно, верхушечная депутинизация не является гарантией от повторения агрессии

    Это совпадает с историческими циклами. Десталинизация 1953-1960 годов не предотвратила ни Карибского, ни Берлинского кризисов. Приход к власти Горбачева не привел к разрядке и уходу из Афганистана. Потребовалось осознание тяжелого поражения, чтобы советское руководство, в том числе и Горбачев, было вынуждено подписать Договор по ракетам меньшей и средней дальности и уйти из Афганистана. Падение советского режима не предотвратило возрождение, причем в еще более дикой и чудовищной форме, имперского и милитаристского сознания.

    Рассчитывать на «покаяние» российского общества не приходится. Перестройка массового сознания в Германии и Японии после второй мировой войны и осуждение прошлого произошли не сами по себе, но в результате оккупации. Однако оккупировать Россию никто не собирается.

    Изоляция России от западного мира практически уже реализована. Ликвидация энергетической зависимости Европы начата. Она сопровождается тяжелой «ломкой» экономики, но к концу этого года должна быть завершена.

    Сложнее обстоит дело с ликвидацией ядерного российского арсенала

    Могу лишь предположить, что это будет достигнуто сочетанием наращивания военного потенциала Запада на восточном фланге с удушающими санкциями против финансового сектора и промышленности.

    Эти санкции, по сути дела, не были рассчитаны на то, чтобы в течении нескольких дней заставить Москву прекратить агрессию. Это – меры, цель которых – вызвать длительную и глубокую деградацию технологическую деградацию российской экономики, крах некоторых ее отраслей и падение жизненного уровня, особенно в крупных городах, с тем чтобы в, конечном итоге, поставить Кремль, перед дилеммой: превращение в Северную Корею или капитуляция.

    Одним из условий капитуляции будет ликвидация ядерного оружия.

    Наконец, чем глубже будет экономическая деградация, тем вероятнее распад России. В этом случае ядерные арсеналы, оказавшиеся в распоряжении отдельных квазигосударственных образований, будут обменены на признание и экономическую помощь. Но это – отдельная тема.

    И последнее. Китаю, Индии, ряду других стран Россия, действительно, нужна, но Россия, способная играть роль противовеса США. Слабая и деградирующая Россия не нужна никому.

    Джерело: блог Юрія Федорова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти США НАТО санкції пропаганда війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Віталій Кулик
    Віталій Кулик

    Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Який буде світ без Росії