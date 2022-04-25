Який буде світ без Росії

Ізоляція Росії від західного світу вже майже реалізована

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В российских СМИ и аналитических материалах, написанных серьезными, по крайней мере, считающимися серьезными специалистами, доминирует мысль: чем бы ни кончилась война с Украиной Россия останется влиятельной мировой державой.

Запад будет вынужден снять или, как минимум, серьезно ослабить санкции. Отношения с США и европейскими государствами будут напоминать те, что имели место во время холодной войны – «взаимное сдерживание плюс диалог». Россия нужна Китаю для противостояния с США, и, не исключено, США для противоборства с Китаем.

Да и, вообще, «мир без России невозможен», утверждают российские политологи

Они ошибаются. Мир без России не только возможен, но и более чем вероятен. Не исключено, неизбежен.

Формула «сдерживание + диалог» уже не работает. Она уступает место линии на «обезвреживание России», а именно: а) избавление западных государств от углеводородной зависимости от России, б) политическую, культурную, научную изоляцию России и в) ликвидацию ее ядерного арсенала. Иными словами, Карфаген должен быть если не разрушен, то максимально ослаблен.

Причин для этого несколько:

Кремль угрожает применением ядерного оружия. В Вашингтоне (Нуланд) и Лондоне (Джонсон) сказали, что ядерный удар по Украине приведет для России к «астрономическим потерям», причем ответ будет дан без согласования с НАТО (то есть без одобрения Германией и др). Но, сам тот факт, что благодаря России угроза ядерной войны в Европе стала реальной, делает устранение этой угрозы жизненной необходимостью. Выдвижение поздней осенью прошлого года российского ультиматума США и НАТО («собирайте манатки» и тд) свидетельствует, что оккупация Украины рассматривалась в Москве как первая стадия военного наступления на Запад. За Украиной должны были последовать государства Балтии и Польша. А угроза применения ядерного оружия должна была парализовать НАТО. Зверства российской армии в Украине показали Западу, что надо ждать в случае продвижения России в Европу. Подавляющее большинство (около 80 процентов) российского общества, причем не только «глубинный народ», но и значительная часть «образованного класса» поддержало агрессию против Украины, не замечает военных преступлений русских в Украине. Путин находится у власти более 20-ти лет. Это нельзя объяснить только влиянием пропаганды или ситуативными факторами, например, повышением уровня жизни в 2000-х годах. Российское общество, за исключением, возможно, 20 процентов, нашло в лице Путина и его режима ту власть, которую оно хотело иметь. Пропаганда вербализует, переводит в более или менее ясно сформулированную форму плохо осознаваемые или подсознательные ожидания, фобии и установки большинства, но не является первопричиной поддержки Путина, его режима и агрессии.

Соответственно, верхушечная депутинизация не является гарантией от повторения агрессии

Это совпадает с историческими циклами. Десталинизация 1953-1960 годов не предотвратила ни Карибского, ни Берлинского кризисов. Приход к власти Горбачева не привел к разрядке и уходу из Афганистана. Потребовалось осознание тяжелого поражения, чтобы советское руководство, в том числе и Горбачев, было вынуждено подписать Договор по ракетам меньшей и средней дальности и уйти из Афганистана. Падение советского режима не предотвратило возрождение, причем в еще более дикой и чудовищной форме, имперского и милитаристского сознания.

Рассчитывать на «покаяние» российского общества не приходится. Перестройка массового сознания в Германии и Японии после второй мировой войны и осуждение прошлого произошли не сами по себе, но в результате оккупации. Однако оккупировать Россию никто не собирается.

Изоляция России от западного мира практически уже реализована. Ликвидация энергетической зависимости Европы начата. Она сопровождается тяжелой «ломкой» экономики, но к концу этого года должна быть завершена.

Сложнее обстоит дело с ликвидацией ядерного российского арсенала

Могу лишь предположить, что это будет достигнуто сочетанием наращивания военного потенциала Запада на восточном фланге с удушающими санкциями против финансового сектора и промышленности.

Эти санкции, по сути дела, не были рассчитаны на то, чтобы в течении нескольких дней заставить Москву прекратить агрессию. Это – меры, цель которых – вызвать длительную и глубокую деградацию технологическую деградацию российской экономики, крах некоторых ее отраслей и падение жизненного уровня, особенно в крупных городах, с тем чтобы в, конечном итоге, поставить Кремль, перед дилеммой: превращение в Северную Корею или капитуляция.

Одним из условий капитуляции будет ликвидация ядерного оружия.

Наконец, чем глубже будет экономическая деградация, тем вероятнее распад России. В этом случае ядерные арсеналы, оказавшиеся в распоряжении отдельных квазигосударственных образований, будут обменены на признание и экономическую помощь. Но это – отдельная тема.

И последнее. Китаю, Индии, ряду других стран Россия, действительно, нужна, но Россия, способная играть роль противовеса США. Слабая и деградирующая Россия не нужна никому.

Джерело: блог Юрія Федорова

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