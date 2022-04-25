Україна має пошвидше зв'язати себе з Євросоюзом

Треба використати цей шанс, щоб забезпечити країні вільне майбутнє

Природа відносин України і Заходу завжди проходить одні й ті ж стадії: захоплення, похолодання, розчарування, втома і по новій. Війна запустила новий цикл. Вперше всі відкрито говорять про наше членство, максимально нас підтримують і тому подібне. Але я не маю сумнівів, що наступні фази цикла обов’язково прийдуть. Тож як нам уникнути повторення цієї історії?

Один з ключових способів – це максимально себе фізично інтегрувати і прив’язати, простіше заякорити. Тобто це передбачає шалене зростання кількості горизонтальних зв’язків між всіма сферами життя українців та європейців. Для цього слід перестати користуватись офіційними дверями, а буквально лізти у всі щілини.

Наприклад, було б добре зараз максимально інтегрувати наші вузи в програми та системи вищої освіти ЄС. Навчання, стажування, обмін студентами та викладачами можна вже розвивати на рівні просто університетів та відомств освіти. Я взагалі вважаю, що доступ до європейської системи освіти запустить нормальну модернізацію вищої освіти. Для цього достатньо просто лідерства на рівні наших вишів.

Подібне слід продовжувати у всіх сферах. Обмін між держслужбовцями, бізнесменами, військовими і громадськими діячами. Членство українців в професійних та громадських асоціаціях країн ЄС. Допуск нашого бізнесу до системи кредитування та інвестування, створення виробництв на території ЄС з можливістю релокації після війни, в тому числі створення спільних підприємств. Інтеграція українського спорту в європейський. І багато іншого.

Все це буде мати наслідком те, що у випадку настання наступних фаз циклу наших відносин – ми будемо настільки тісно зав’язані на ЄС, що розчаровуватись і втомлюватись йому не вийде. Думаєте, греки не розчарували і не втомили Брюссель? Втомили, але вони частина цілого, і з цим нічого не поробиш.

Нам треба використати наш шанс, щоб стати частиною європейського цілого. І не важливо, як потім юридично будуть оформлені наші стосунки. Головне, що вони вже будуть фактично.

Джерело: блог Віктора Андрусіва

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