  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Андрусів
рус
    Думки вголос

    Україна має пошвидше зв'язати себе з Євросоюзом

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Євросоюз давно потребує підсилення у вигляді України - Україна має пошвидше зв'язати себе з Євросоюзом
    Євросоюз давно потребує підсилення у вигляді України
    фото з відкритих джерел

    Треба використати цей шанс, щоб забезпечити країні вільне майбутнє

    Природа відносин України і Заходу завжди проходить одні й ті ж стадії: захоплення, похолодання, розчарування, втома і по новій. Війна запустила новий цикл. Вперше всі відкрито говорять про наше членство, максимально нас підтримують і тому подібне. Але я не маю сумнівів, що наступні фази цикла обов’язково прийдуть. Тож як нам уникнути повторення цієї історії?

    Один з ключових способів – це максимально себе фізично інтегрувати і прив’язати, простіше заякорити. Тобто це передбачає шалене зростання кількості горизонтальних зв’язків між всіма сферами життя українців та європейців. Для цього слід перестати користуватись офіційними дверями, а буквально лізти у всі щілини.

    Наприклад, було б добре зараз максимально інтегрувати наші вузи в програми та системи вищої освіти ЄС. Навчання, стажування, обмін студентами та викладачами можна вже розвивати на рівні просто університетів та відомств освіти. Я взагалі вважаю, що доступ до європейської системи освіти запустить нормальну модернізацію вищої освіти. Для цього достатньо просто лідерства на рівні наших вишів.

    Подібне слід продовжувати у всіх сферах. Обмін між держслужбовцями, бізнесменами, військовими і громадськими діячами. Членство українців в професійних та громадських асоціаціях країн ЄС. Допуск нашого бізнесу до системи кредитування та інвестування, створення виробництв на території ЄС з можливістю релокації після війни, в тому числі створення спільних підприємств. Інтеграція українського спорту в європейський. І багато іншого.

    Все це буде мати наслідком те, що у випадку настання наступних фаз циклу наших відносин – ми будемо настільки тісно зав’язані на ЄС, що розчаровуватись і втомлюватись йому не вийде. Думаєте, греки не розчарували і не втомили Брюссель? Втомили, але вони частина цілого, і з цим нічого не поробиш.

    Нам треба використати наш шанс, щоб стати частиною європейського цілого. І не важливо, як потім юридично будуть оформлені наші стосунки. Головне, що вони вже будуть фактично.

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти війна політика Брюссель навчання Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна має пошвидше зв'язати себе з Євросоюзом