Зеленський привітав українців із Днем державності (відео)
Президент: «Ми – козацького роду, а отже, нам точно усміхнеться доля»
Сьогодні, 28 липня, українці вперше відзначають День української державності. Президент Володимир Зеленський привітав громадян України зі святом.
«Нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів України. Це три брати: державний прапор України, державний Герб і державний гімн. На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, а й об'єднуватися задля її збереження», – зазначив президент.
Зеленський нагадав про черговий ракетний терор зі сторони РФ, який був сьогодні вранці. Проте зазначив, що українців не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди.
Указом президента передбачалося, що День Української Державності мав стати вихідним днем.
Проте наразі у святкові дні, згідно зі статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», встановлено інші правила на період дії воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.
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