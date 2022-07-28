Зеленський привітав українців із Днем державності (відео)

Президент: «Ми – козацького роду, а отже, нам точно усміхнеться доля»

Сьогодні, 28 липня, українці вперше відзначають День української державності. Президент Володимир Зеленський привітав громадян України зі святом.

«Нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів України. Це три брати: державний прапор України, державний Герб і державний гімн. На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, а й об'єднуватися задля її збереження», – зазначив президент.

Зеленський нагадав про черговий ракетний терор зі сторони РФ, який був сьогодні вранці. Проте зазначив, що українців не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди.

Указ про затвердження Дня державності президент підписав під час урочистостей до Дня незалежності 24 серпня 2021 року. Свято відзначатимуть щороку у День хрещення Русі-України 28 липня. На параді до 30-річчя Незалежності України президент Володимир Зеленський зазначив, що «точкою відліку державності ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі-України, яке недаремно називають містом, де все починається».

Указом президента передбачалося, що День Української Державності мав стати вихідним днем.

Проте наразі у святкові дні, згідно зі статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», встановлено інші правила на період дії воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.