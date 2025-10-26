Нові сюрпризи від Трампа: чого чекати Україні?

Сюрпризи від Трампа, і не тільки

Місяць тому я писав про «неочікуваного Трампа», коли Президент США раптом почав робити заяви, які були позитивними щодо України і критичними до Росії. Зараз ми знов бачимо «неочікуваного Трампа», але трохи в іншому сенсі. Президент США почав робити сюрпризи. Від нього очікували одних рішень, а він робив щось зовсім інше.

17 жовтня під час зустрічі в Білому домі президентів США і України від Трампа чекали рішення про надання Україні «Томагавків». Але замість цього з’явилася новина про саміт у Будапешті, де мали зустрітися президенти США і Росії. Чекали (з дуже неоднозначними очікуваннями) саміт у Будапешті, а його раптом скасували.

Очікували чергових поступок Трампа Путіну. А замість цього з’явились (і знов несподівано) перші санкції від Трампа проти Росії. Чого тоді чекати від Трампа далі? Коротка відповідь: нових сюрпризів, і нових «трампівських гойдалок». І не всі сюрпризи від Трампа можуть бути позитивними для нас. Це теж треба мати на увазі.

А от що у Президента США поки залишається незмінним, так це його прагнення сприяти завершенню війни в Україні. Однак його думка про форму і умови завершення російсько-української війни періодично змінюється. І ось тут є ризик нових сюрпризів.

Що буде впливати на подальші дії Трампа? У першу чергу будуть впливати дії Путіна. Якщо у Кремлі вирішать зробити певні кроки назустріч Трампу, запропонують хоча б відносні компроміси, то може відновитися і тема зустрічі президентів США і Росії.

Так що варто не забувати і про ризик «сюрпризів» від Путіна. Його спецпредставник – Кірілл Дмітрієв - знов у США, у черговий раз співпрацює зі своїм американським «напарником» по переговорах Стівом Віткоффом. І цей дует – постійне джерело неприємних сюрпризів.

По-друге, впливатимуть і на Трампа і на Путіна тенденції і конкретні події російсько-української війни. У Кремлі і російському Генштабі прагнуть захоплення Покровська і Куп’янська. І якщо росіянам це вдасться, то і Путін не зупиниться, і Трамп знов почне схилятися до поступок росіянам.

І навпаки, у разі стабілізації ситуації на фронті буде більше передумов для реалізації сценарію про припинення вогню по лінії фронту. В стратегічному сенсі саме воєнна ситуація буде визначальним чинником подальшого переговорного процесу.

Третій, хоча і відносний чинник впливу на подальші дії Трампа – Китай. В перспективі найближчих двох тижнів на Трампа будуть впливати результати азійського турне Президента США, а також те, як пройде і чим завершиться зустріч лідерів США і КНР.

Якщо між Трампом і Сі Цзіньпіном відбудеться достатньо конструктивний діалог, і у відносинах між США і Китаєм буде проявлятися відносна нормалізація, то в перспективі це може позитивно вплинути і на переговорний процес щодо завершення російсько-української війни. І навпаки.

Проте треба розуміти, що у Китаю немає прямого інтересу допомагати Трампу, навіть у завершенні війни між Росією і Україною. А оскільки ця війна послаблює і Росію і Захід, то, з точки зору китайських інтересів, навіщо поспішати із завершенням цієї війни. Також Китай не зацікавлений і в зближенні, а тим більше в партнерських відносинах між Трампом і Путіним. Для Пекіну доцільно зберігати залежність Росії саме від Китаю.

Однак ескалація російсько-української війни і, особливо, її розширення на країни ЄС не відповідає економічним інтересам КНР. Такий кризовий сценарій може зруйнувати світову торгівлю і спровокувати глобальне політичне протистояння, що вдарить по глобалістській економічній стратегії Китаю.

Таким чином, інтереси Китаю щодо російсько-української війни є суперечливими, відповідно, Пекін буде діяти ситуативно, в залежності від обставин, особливо в своїх взаєминах з США і Росією, а також враховуючи розвиток відносин між США і Росією.

Тому нові сюрпризи в контексті російсько-української війни є неминучими. Але до теми цієї війни і подальших перемовин з Путіним Трамп повернеться вже в листопаді, після свого повернення з азійського турне.