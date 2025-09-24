Головна Думки вголос Володимир Фесенко
Володимир Фесенко Політолог

Від Трампа такого не очікували. Що ж сталося?

glavcom.ua
Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня 2025 року
фото: Офіс президента

Неочікуваний Трамп – нотатки про зустріч президентів США та України

Перші відгуки про зустріч президентів США і України на полях Генасамблеї ООН з боку самих її учасників є беззаперечно позитивними. Такий висновок можна зробити і з оцінок президента Зеленського, і, особливо з заяв Трампа, зокрема і з його допису в «Truth Social». Мабуть це була найбільш позитивна зустріч і розмова Трампа із Зеленським за весь час другого президентства Трампа.

Такої позитивної риторики щодо України ми з боку Трампа ще ніколи не чули. Достатньо порівняти «у вас не має козирів» і «Україна може повернути всю свою територію у первісному вигляді». Який величезний емоційно-політичний розрив між атмосферою і заявами на зустрічі в Овальному кабінеті Білого Дому 28 лютого 2025 року і на переговорах Трампа і Зеленського на полях Генасамблеї ООН. А пройшло всього півроку. Якийсь несподіваний Трамп нам з’явився в Нью-Йорку. Деякі американські ЗМІ вже пишуть, що Трамп кардинально змінив свою позицію щодо війни в Україні. Поки не будемо поспішати з висновками. Трамп є Трамп, і ми вже неодноразово бачили перепади його настроїв і політичних позицій. Тим не менш є очевидною позитивна тенденція у ставленні президента США до України.

Що ж сталося?

В першу чергу це результат системної роботи президента Зеленського, його Офісу і всієї української дипломатії, яка працює на американському напрямі. В підготовці цієї зустрічі, до речі, брала участь і новий посол України в США Ольга Стефанішина. На позитивний результат працювали і наші друзі в оточенні Трампа. Зверну увагу, що одна з перших зустрічей Зеленського в Нью-Йорку була з генералом Кітом Келлогом. І це теж була підготовка до зустрічі з Трампом. Нинішня розмова Трампа і Зеленського в Нью-Йорку – це вже п’ята зустріч президентів США і України за час другого президентства Трампа. Думаю, що в світі є небагато державних лідерів, з якими так часто зустрічався Трамп. Але для нас важливо інше – ця регулярна і наполеглива робота все ж таки дає свій результат. Поки цей результат обмежений і попередній, але позитивні зміни в позиції Трампа до України є очевидними.

Але треба розуміти, що нинішні проукраїнські заяви Трампа це не просто емоції. Трамп – хитрий і цинічний політик. Цілком ймовірно, що це тактичний хід президента США, своєрідний риторичний спосіб впливу на Путіна. При цьому він уникає антиросійської риторики і не дає обіцянок про посилення санкційного тиску на Росію. Сигнал, який він надсилає Кремлю достатньо простий: ваші економічні справи кепські, і навіть погіршуються; якщо ви не погодитись на реальні мирні переговори про завершення війни в Україні, я можу допомогти Європі і Україні у війні проти Росії. Зверніть увагу як написав Трамп у своїй соціальній мережі: «За умови часу, терпіння та фінансової підтримки Європи і особливо НАТО, відновлення кордонів, із яких почалася ця війна, є цілком можливим». Він тут не згадує США, але натякає, що хід війни може і змінитися. В даному випадку нам не варто знов потрапляти в пастку завищених очікувань від Трампа. Не йдеться про намір Трампа змінити хід війни на користь України, це скоріше попередження Путіну і риторичний тиск на росію. Поки лише риторичний, і цього може бути замало.

Але на болотах вже завили. Тому зараз треба дивитись, як відповість Путін. Цілком ймовірно, що крім демонстрації сили, Кремль знов запропонує нові псевдо-мирні ініціативи і відновлення переговорів США і рф на вищому рівні.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
