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Президент Литви прибув до України, щоб відзначити День державності

Надія Клочко
Сьогодні, 11:23 glavcom.ua
Президент Литви прибув до України, щоб відзначити День державності
Науседа в рамках свого візиту виступить у Верховній Раді
Gitanas Nausėda/Twitter

Литовський президент вручить Володимиру Зеленському орден Вітовта Великого

У День державності України президент Литви Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва. Про це литовський президент повідомив у своєму Twitter.

Науседа в рамках свого візиту виступить у Верховній Раді та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

«Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді. Також зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським, вручу йому орден Вітовта Великого – найвищу державну нагороду Литви», – написав він.

Додамо, що раніше свій візит до України разом з президентом Литви анонсував і президент Польщі Анджей Дуда. 

Сьогодні, 28 липня, українці вперше святкують День Української державності. Указ про затвердження Дня державності президент підписав під час урочистостей до Дня незалежності 24 серпня 2021 року. Свято відзначатимуть щороку у День хрещення Русі-України 28 липня. На параді до 30-річчя Незалежності України президент Володимир Зеленський зазначив, що «точкою відліку державності ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі-України, яке недаремно називають містом, де все починається».

Нагадаємо, 23 липня дружина литовського президента Гітанаса Науседи Діана побувала з візитом в Україні. Метою візиту Діани Науседи стала участь у Другому саміті перших леді та джентльменів, на якому обговорили майбутнє України та усього світу у контексті повоєнної відбудови нашої країни.

13 квітня Зеленський зустрівся з президентами Польщі та країн Балтії під час їхнього візиту до Києва. Тоді ж зруйнована росіянами Бородянка шокувала президентів чотирьох країн (фото).

До слова, Литва просить додаткову допомогу НАТО, побоюючись нападу Росії з боку Білорусі. Президент Гітанас Науседа закликав Альянс посилити свою присутність у країнах Балтії, щоб не дати Росії використовувати Білорусь як плацдарм для початку війни з ними.

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Теги: Україна Володимир Зеленський Литва

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