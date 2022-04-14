Економіка Білорусі зазнає краху швидше за російську

Україна матиме під боком ще одну чорну економічну диру

З прогнозами по економіці РФ більш менш все ясно. Довга і тяжка стагнація, зламана структура галузевих ринків, розтрощений ринок капіталів, банківська система радянського зразка, інфляція, друк грошей та спроба виїхати на високих цінах на нафту та газ.

А от наш сусід Республіка Білорусь останнім часом якось затихла.

Маленька економіка отримала від Західних партнерів такий самий набір санкцій як і РФ, але ж Білорусь має в рази менший запас міцності. Такий висновок стосується всього: бюджету, валютних резервів, банківської системи, я вже не кажу, що за офіційною статистикою наші ЗСУ по факту вже розтрощили армію за розміром тотожною з армією РБ.

Спроба причепити білоруську економіку до РФ має політичну логіку, але не враховує той економічний факт, що сама економіка РФ у 2022-2025 рр. буде знаходитись у депресивному стані.

Тож «бацьке» варто призадуматись над економічним майбутнім своєї країни.

На мою думку, спасти РБ від економічного краху зможе тільки кардинальна зміна політичного вектору з метою виходу з під санкцій. Втім, як це реалізувати в політичному аспекті мені уявити важко. Та і Україна не простить політичній владі РБ тіє зради, що відбулась.

Тож матимемо на економічній карті регіону ще одну чорну економічну диру.

Джерело: блог Віталія Шапрана

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