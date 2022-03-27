Обстріл Львова. Путін передав «привіт» Байдену

Потрібно перемогти ворога, а не тільки стримувати

Щодо промови Джо Байдена у Варшаві. Це певна претензія на те, щоб встати врівень з історичною Берлінською промовою Джона Кеннеді. Риторика правильна. Але для нас і всього демократичного світу замало слів, потрібні конкретні дії. Дії з боку США і багатьох західних країн також є. І вони дуже допомагають Україні. Проте нам потрібна більш системна і більш дієва допомога, яка допоможе перемогти ворога, а не тільки його стримувати.

Путін передав «привіт» Байдену ракетними обстрілами Львова. Має бути адекватна відповідь – у вигляді сучасної протиракетної і протиповітряної зброї для України.

Читайте також:





Джерело: блог Володимира Фесенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.