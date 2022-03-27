Обстріл Львова. Путін передав «привіт» Байдену
Потрібно перемогти ворога, а не тільки стримувати
Щодо промови Джо Байдена у Варшаві. Це певна претензія на те, щоб встати врівень з історичною Берлінською промовою Джона Кеннеді. Риторика правильна. Але для нас і всього демократичного світу замало слів, потрібні конкретні дії. Дії з боку США і багатьох західних країн також є. І вони дуже допомагають Україні. Проте нам потрібна більш системна і більш дієва допомога, яка допоможе перемогти ворога, а не тільки його стримувати.
Путін передав «привіт» Байдену ракетними обстрілами Львова. Має бути адекватна відповідь – у вигляді сучасної протиракетної і протиповітряної зброї для України.
Джерело: блог Володимира Фесенка