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    Обстріл Львова. Путін передав «привіт» Байдену

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

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    Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову - Обстріл Львова. Путін передав «привіт» Байдену
    Російські окупанти завдали ракетного удару по Львову
    Фото: AP

    Потрібно перемогти ворога, а не тільки стримувати

    Щодо промови Джо Байдена у Варшаві. Це певна претензія на те, щоб встати врівень з історичною Берлінською промовою Джона Кеннеді. Риторика правильна. Але для нас і всього демократичного світу замало слів, потрібні конкретні дії. Дії з боку США і багатьох західних країн також є. І вони дуже допомагають Україні. Проте нам потрібна більш системна і більш дієва допомога, яка допоможе перемогти ворога, а не тільки його стримувати.

    Путін передав «привіт» Байдену ракетними обстрілами Львова. Має бути адекватна відповідь – у вигляді сучасної протиракетної і протиповітряної зброї для України.

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    Джерело: блог Володимира Фесенка

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна путін обстріл Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Львова. Путін передав «привіт» Байдену