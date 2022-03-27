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    Думки вголос

    Угорський тупік Європи

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Орбана за завданням президентаПутіна успішно &laquo;розгойдує&raquo; НАТО - Угорський тупік Європи
    Орбана за завданням президентаПутіна успішно «розгойдує» НАТО

    Угорщина крутиться між ЄС та Кремлем...

    Угорщина прем'єр-міністра Орбана, за завданням президента Росії Путіна, успішно чинить опір і «розгойдує» НАТО щодо військово-технічної допомоги Україні, яка люто бореться з російськими загарбниками.

    Крім того, Угорщина Орбана відверто розвалює єдину санкційну геополітику ЄС щодо економічного та ядерного шантажу Путіна.

    Угорщина крутиться між ЄС та Кремлем, намагаючись залишитися шановною, красивою та гордою європейською країною і водночас хоче «задовольнити» Путіна.

    А потім цієї осені, у крайньому випадку, наступної весни Віктор Орбан втратить владу і стане політичним ізгоєм або складе дует нашому Януковичу.

    А може Путін ще раніше обміняє старанного, послужливого і заляканого російською мафією «вічного» прем'єр-міністра Угорщини Орбана на якісь санкційні поступки з боку Європи.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: ЄС росія окупанти НАТО війна путін Угорщина Віктор Орбан Україна окупація #stoprussia
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