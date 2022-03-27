Угорський тупік Європи

Угорщина крутиться між ЄС та Кремлем...

Угорщина прем'єр-міністра Орбана, за завданням президента Росії Путіна, успішно чинить опір і «розгойдує» НАТО щодо військово-технічної допомоги Україні, яка люто бореться з російськими загарбниками.

Крім того, Угорщина Орбана відверто розвалює єдину санкційну геополітику ЄС щодо економічного та ядерного шантажу Путіна.

Угорщина крутиться між ЄС та Кремлем, намагаючись залишитися шановною, красивою та гордою європейською країною і водночас хоче «задовольнити» Путіна.

А потім цієї осені, у крайньому випадку, наступної весни Віктор Орбан втратить владу і стане політичним ізгоєм або складе дует нашому Януковичу.

А може Путін ще раніше обміняє старанного, послужливого і заляканого російською мафією «вічного» прем'єр-міністра Угорщини Орбана на якісь санкційні поступки з боку Європи.

Читайте також:

Джерело: блог Віктора Небоженка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.