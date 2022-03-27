  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Миколаївщині десантники збили три крилатих ракети

    Десантники збили крилаті ракети з ПЗРК - На Миколаївщині десантники збили три крилатих ракети
    Десантники збили крилаті ракети з ПЗРК
    фото: Міністерство оборони України/Telegram

    Зброю противника знешкодили за допомогою переносних зенітних ракетних комплексів

    Протягом минулої доби, на Миколаївщині, підрозділами протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито три крилатих ракети, випущенні окупантами зі збройних сил Російської Федерації. Про це інформує Міністерство оборони України.

    «Російські крилаті ракети, що несли смерть багатьом українцям, були успішно збиті воїнами-десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів», – ідеться у дописі.

    У відомстві також нагадали, що за час широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збито біля двох десятків одиниць повітряних об’єктів противника.

    Також сьогодні, 27 березня, мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії.

    Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.

    Нагадаємо, Україна хоче допитати російських пропагандистів і воєначальників Путіна.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна смерть Україна окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Миколаївщині десантники збили три крилатих ракети