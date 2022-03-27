На Миколаївщині десантники збили три крилатих ракети

Зброю противника знешкодили за допомогою переносних зенітних ракетних комплексів

Протягом минулої доби, на Миколаївщині, підрозділами протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито три крилатих ракети, випущенні окупантами зі збройних сил Російської Федерації. Про це інформує Міністерство оборони України.

«Російські крилаті ракети, що несли смерть багатьом українцям, були успішно збиті воїнами-десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів», – ідеться у дописі.

У відомстві також нагадали, що за час широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збито біля двох десятків одиниць повітряних об’єктів противника.

Також сьогодні, 27 березня, мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії.

Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.

Нагадаємо, Україна хоче допитати російських пропагандистів і воєначальників Путіна.

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