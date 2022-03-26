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    Звернення Байдена щодо України із Варшави (трансляція)

    Байден підбиває підсумки візиту у Польщу - Звернення Байдена щодо України із Варшави (трансляція)
    Байден підбиває підсумки візиту у Польщу
    скріншот із відео

    Президент США перебуває з візитом у Польщі

    Президент США Джо Байдена 26 березня виступає із промовою щодо України у відбитті російської агресії.

    Автор: Голос Америки

    Байден у Варшаві зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою та українськими посадовцями.

    Сьогодні у Варшаві Байден висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що зможе розколоти НАТО. А, коли йому не вдалося розмежувати країни-члени НАТО через його вторгнення до України, він був здивований.

    Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден після екстреного саміту НАТО у Брюсселі дав пресконференцію, на якій детально пояснив, яку підтримку США надають Україні у війні проти країни-агресорки Росії. Також він розкрив деталі розмови із головою КНР Сі Цзіньпіном.

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    Теги: росія окупанти Польща Джозеф Байден війна Україна окупація #stoprussia
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    Звернення Байдена щодо України із Варшави (трансляція)