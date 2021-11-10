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    Думки вголос

    Україна потрапила в червону зону по запасах води

    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

    •  glavcom.ua
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    Наші водоканали не модернізувалися ще з радянських часів - Україна потрапила в червону зону по запасах води
    Наші водоканали не модернізувалися ще з радянських часів
    фото з відкритих джерел

    У рейтингу ми знаходимося на 125 місці між Чадом та Суданом

    Наша водна інфраструктура у катастрофічному стані. Почнемо з того, що 4 міста та 60 смт взагалі не мають власного водопостачання (це просто якесь середньовіччя).

    Загалом у 30% населення немає доступу до центральної системи подачі води.

    І у половини населених пунктів немає водовідведення. Простою мовою – у людей немає доступу до центральної каналізації.

    На усіх водоканалах ми маємо близько 40% (!!!) втрат води. Це справжня катастрофа! Тобто, майже половина води витікає з труб у пісок і землю – в прямому сенсі цього слова. А в деяких містах, як Слов’янськ, цей об’єм понад 60%.

    Це не дивно. Адже наші водоканали не модернізувалися з радянських часів. Деякі з них – були побудовані ще у дев’ятнадцятому сторіччі. І за понад 30 років незалежності жодної масштабної програми з водної політики так і не було запущено.

    На додачу до цього, світ відносить нас до червоної зони по запасах води. У рейтингу ми знаходимося на 125 місці між Чадом та Суданом. Запасів води в нас у 20 разів менше, ніж у Швеції.

    У Житомирі минулого року зафіксовано рекордну нестачу води – на рівні 70%. Там довелося доходити до надзвичайних заходів – насосами качати річку в інший бік – щоб наповнити водосховище.

    По більшості території країни впав рівень ґрунтових вод. У людей пересохли колодязі та свердловини.

    Про якість води та про шкоду нашому здоров’ю я взагалі мовчу – це окрема глибока тема.

    Тому реформа водного господарства важлива як ніколи.

    І якщо парламент підтримає її, то це означає:

    • що кожен водоканал потрапить під програму модернізації, в тому числі їх очисні споруди;
    • населені пункти, що живуть без води, нарешті її отримають;
    • більша частина наших застарілих водних мереж буде замінена.

    Внаслідок реалізації програми має покращитись і якість питної води. Це складно, але дуже важливо! Сподіваюсь, парламентарям вистачить здорового глузду її підтримати.

    Вже давно пора реформувати галузь, яка нам життєво необхідна. Поки не запізно...

    Джерело: блог Єгора Фірсова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: реформа катастрофа Україна водопостачання інфраструктура населення
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    Україна потрапила в червону зону по запасах води