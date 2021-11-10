Галузь відновлюваної енергетики серйозно постраждає через дії уряду

Зменшення хочуть зробити саме за рахунок відмови від оплати за зелену електроенергію у 2022 році

Зменшення хочуть зробити саме за рахунок відмови від оплати за зелену електроенергію у 2022 році

Коли Європа грошима допомагає, Україна їх усіляко обдирає

Минулого тижня ЄБРР виділив 75 млн євро інвестицій державній компанії «Укренерго». На сталий розвиток – щоб держкомпанія виплатила накопичені борги перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

В цей же час наші можновладці традиційно «роздягають» інвесторів. Є ризик того, що вчергове постраждає галузь відновлюваної енергетики. В середу НКРЕКП буде розглядати питання щодо того, чи зменшувати тариф НЕК «Укренерго». І зменшення хочуть зробити саме за рахунок відмови від оплати за зелену електроенергію у 2022 році.

Обіцяну «зеленим» меморандумом норму про 20% виключили з проєкту бюджету 2022 року, а регулятор може виключити потрібні кошти в обсязі 11,5 млрд грн з тарифу на передачу струму «Укренерго».

Кожен крок нинішньої влади передбачуваний. Її завдання – обіцяти і нічого з цього не виконувати. Тим паче, щодо сектору відновлюваної енергетики у неї взагалі єдина тактика – це постійний фінансовий тиск. До речі, тиск і на ЄБРР, котрий є інвестором безлічі проєктів ВДЕ в Україні.

Держава не повинна щороку накопичувати борги перед інвесторами. Вони ж не просто зупиняють інвестувати, а ще й йдуть до міжнародних арбітражів. Вже є приклади навіть у нас.

Тому зменшення тарифу на передачу «Укренрего» за рахунок обрізання компенсацій на виплати інвесторам в ВДЕ – шлях до нових проблем і арбітражів.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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