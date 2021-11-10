  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Гончаренко
рус
    Думки вголос

    Галузь відновлюваної енергетики серйозно постраждає через дії уряду

    Зменшення хочуть зробити саме за рахунок відмови від оплати за зелену електроенергію у 2022 році - Галузь відновлюваної енергетики серйозно постраждає через дії уряду
    Зменшення хочуть зробити саме за рахунок відмови від оплати за зелену електроенергію у 2022 році
    фото з відкритих джерел

    Коли Європа грошима допомагає, Україна їх усіляко обдирає

    Минулого тижня ЄБРР виділив 75 млн євро інвестицій державній компанії «Укренерго». На сталий розвиток – щоб держкомпанія виплатила накопичені борги перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

    В цей же час наші можновладці традиційно «роздягають» інвесторів. Є ризик того, що вчергове постраждає галузь відновлюваної енергетики. В середу НКРЕКП буде розглядати питання щодо того, чи зменшувати тариф НЕК «Укренерго». І зменшення хочуть зробити саме за рахунок відмови від оплати за зелену електроенергію у 2022 році.

    Обіцяну «зеленим» меморандумом норму про 20% виключили з проєкту бюджету 2022 року, а регулятор може виключити потрібні кошти в обсязі 11,5 млрд грн з тарифу на передачу струму «Укренерго».

    Кожен крок нинішньої влади передбачуваний. Її завдання – обіцяти і нічого з цього не виконувати. Тим паче, щодо сектору відновлюваної енергетики у неї взагалі єдина тактика – це постійний фінансовий тиск. До речі, тиск і на ЄБРР, котрий є інвестором безлічі проєктів ВДЕ в Україні.

    Держава не повинна щороку накопичувати борги перед інвесторами. Вони ж не просто зупиняють інвестувати, а ще й йдуть до міжнародних арбітражів. Вже є приклади навіть у нас.

    Тому зменшення тарифу на передачу «Укренрего» за рахунок обрізання компенсацій на виплати інвесторам в ВДЕ – шлях до нових проблем і арбітражів.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄБРР НКРЕКП Європа Україна Укренерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Басараб
    Михайло Басараб

    політолог, активіст Руху опору капітуляції

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Галузь відновлюваної енергетики серйозно постраждає через дії уряду