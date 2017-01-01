90% українців не мають своєї громадянської позиції. З цим варто змиритися

Людина, яка завжди смикає за базові інстинкти, продовжує це робити. І люди аплодують Зеленському

Мовою оригіналу Зеленского будут смотреть. «Сваты» будут смотреть, если только их будут показывать по телевизору, как и российский сериалы. И Ани Лорак слушать. Это будет всегда. Потому что 90% людей совершенно безразличных к высоким материям. Они хотят вкусно покушать, выпить и посмеяться над шутками. И послушать песню. И им

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Фото: rbc.ua Володимир Зеленський

Людина, яка завжди смикає за базові інстинкти, продовжує це робити. І люди аплодують Зеленському

Мовою оригіналу

Зеленского будут смотреть. «Сваты» будут смотреть, если только их будут показывать по телевизору, как и российский сериалы. И Ани Лорак слушать. Это будет всегда. Потому что 90% людей совершенно безразличных к высоким материям. Они хотят вкусно покушать, выпить и посмеяться над шутками. И послушать песню. И им совершенно плевать на то, что певец, которого они слушают, или комедиант, которому они аплодируют имеют не имеет гражданскую позицию. Да 90% людей точно также не имеет гражданской позиции. Да большинство вообще не знает, что такое гражданская позиция.

Точно также как 90% публичных людей просто зарабатывают деньги. И плевать им на Крым или Донбасс. Потому что им важно заработать деньги, чтобы вкусно поесть (но в дорогом ресторане), купить дорогую шубу и отдохнуть на Мальдивах. И их нельзя за это осуждать. Нельзя от них требовать больше. Вы не можете требовать, чтобы ваш любимый футболист был интеллектуалом, или чтобы хороший певец был патриотом. Они не соответствуют лишь нашим ожиданиям. Что те 90% людей, что звезд. Но это проблема лишь наших ожиданий. Это природа человека. Такая она была всегда. Такой и останется.

Именно поэтому тупые шоу смотрят больше всех людей. Потому что людям надо это. Большинству людей. И им все равно, что случилось на Майдане. Потому что Майдан делает 10% активного меньшинства. А большинство, те самые 90%, в это время спокойно ехали в метро домой, чтобы покушать, посмотреть турецкий сериал и лечь спать. И это и отличает политика от государственного деятеля. Политик будет пытаться угодить 90% избирателей, которым все равно. А государственный деятель будет делать то, что непопулярно, но необходимо. И даже в Украине, из-за войны, частично политики были вынуждены стать государственными деятелями.

Ведь большинство людей не поддерживает закрытие российских сайтов, декомунизацию улиц или запрет на въезд российских артистов. Просто признайте этот факт. Люди против, потому что это нарушает их комфортный мирок. Как запрет Сватов нарушил комфортный мирок Зеленского. И лишил его денег. И если бы не война, то такие вещи никогда бы не случились в Украине. Как не случаются важные непопулярные реформы. Потому что они тоже нарушать комфортный мирок 90% обывателей. И человек, которые знает как продать свой продукт этим 90% и обращается сейчас к ним.

Человек, который всегда дергает за базовые инстинкты, продолжает это делать. И люди аплодируют Зеленскому. И будут это делать дальше. Потому что им плевать на то, что кто-то мерзнет в окопах. Это далеко и чужие люди. Но для них важно, что будет идти по телевизору, когда они дома будут пить пиво. Люди просят простых ответов на сложные вопросы. И он дает им их. И будет продолжать это делать. Потому что пипл хавает. И давать пищу этим 90% людей – это работа комедианта. За которую он получает большие деньги. И которые он не хочет терять.

И как он эксплуатирует стереотипы на сцене, зарабатывая деньги, точно также он будет прикрываться ими сейчас, защищая свой зарабаток. Он будет делать это красиво, потому что он это умеет. Но он никогда не скажет, что поддерживает российскую агрессию. Он даже наденет на себя вышиванку, вызвав овацию в конце своего шоу. Но он легко обвинит власть в том, что та ворует. И это тоже вызовет овацию. Но он никогда не скажет, что власть должна делать реформы. Он лишь будет требовать от нее сохранить его комфортный мир. И это тоже вызовет овацию. Потому что к нам обращается не гражданин, а делец, продающий чувства, и знающий своего покупателя.

Джерело: блог Сергія Фурси

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