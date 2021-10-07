На Рівненщині через відсутність інтернету школярі копають картоплю замість навчання
Школу відправили на дистанційне навчання, бо не набралося 80% вакцинованих педагогів
На Рівненщині в селі Віллі школярі перейшли на дистанційне навчання через відмову деяких вчителів опорного ліцею вакцинуватися. Однак, третина учнів не може під`єднатися, через відсутність інтернету у селі. Тому замість парт осінь школярів минає на полі: з відрами й картоплею, повідомляє ТСН.
За словами мами дев'ятикласника Михайла, за півтора тижня дистанційки до жодного уроку її син так і не під'єднався. У хлопця немає телефону, бо той зламався, а комп'ютера, як і більшість дітей у Віллі та довколишніх селах немає.
Як розповіла директорка соснівського ліцею Людмила Веремчук, проблеми з інтернетом має третина учнів.
У ліцеї з 5 до 11 класу учні навчаються вдома, а це понад 320 учнів. Дистанційне навчання тут, бо не набралося 80% вакцинованих педагогів, бо вони відмовилися від щеплень.
«Дехто з релігійних міркувань. Було ще питання страху, люди не довіряли вакцині. Ми запрошували медпрацівників до закладу, пропонувалася будь-яка вакцина на вибір», – розповідає директорка.
За словами керівника головного управління загальносередньої дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, в Україні лише близько 40 шкіл не мають доступу до інтернету взагалі ніякого.
Тому педагоги дзвонять, переказують, радять, як правильніше опрацювати матеріал і де його черпати. Вони вдаються до різних вигадок, щоб освітній процес не зупинився для тих, хто на дистанційці без інтернету чи гаджетів.
Тож у соснівському ліцеї сподіваються, що учні уже невдовзі сядуть за парти. Бо від початку дистанційки вчителі почали вакцинуватися активніше і вже нарахували 72% щеплених педагогів.
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