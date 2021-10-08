Перше місто України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих

Винятком будуть лише школярі, яких перевозитимуть при наявності відповідного документа зі школи

Запорізька область переходить у «помаранчеву» зону карантину. У зв'язку з чим міська влада Мелітополя запровадила вже низку обмежень. Зокрема, вони стосуються проїзду у громадському транспорті, повідомляє місцеве видання «Наш город».

Вказано, що відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, від сьогодні транспорт курсуватиме в місті з 6.00 до 9.00 ранку і з 16.00 до 19.00 ввечері.

Так, у маршрутки не пускатимуть осіб, які не вакциновані від коронавірусу або не мають при собі негативного результату ПЛР-тесту. Ця вимога поширюватиметься і на водіїв.

При цьому користуватися громадським транспортом зможуть містяни, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Зазначено, що винятком будуть лише школярі, яких перевозитимуть при наявності відповідного документа зі школи.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

В Україні за добу 6 жовтня медики зафіксували понад 15 тисяч нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень вчора померли 314 людей.

Напередодні стало відомо, якою буде кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року.

До слова, тепер у столичних Центрах надання адмінпослуг можна ще й вакцинуватися.

Графіка МОЗ

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.

Читайте також:



