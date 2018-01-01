Благородні українські чиновники та злі іноземці, які заважають їм робити добро

Якщо антикорупційне судилище буде, під чужоземним протекторатом, ніхто ж тоді і подумати не зможе про добру справу

Мовою оригіналу Зря мы ругаем украинскую власть. Мы их не понимаем. На самом деле они очень добрые. Слишком добрые. Их все время тянет кому-то помочь. Большую часть суток они кому-то помогают. И не обязательно родственникам. Тем тоже, но в основном советом, потому что они не только добрые, но и мудрые, и их советы позволяют их женам становится

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Якщо антикорупційне судилище буде, під чужоземним протекторатом, ніхто ж тоді і подумати не зможе про добру справу

Мовою оригіналу

Зря мы ругаем украинскую власть. Мы их не понимаем. На самом деле они очень добрые. Слишком добрые. Их все время тянет кому-то помочь. Большую часть суток они кому-то помогают. И не обязательно родственникам. Тем тоже, но в основном советом, потому что они не только добрые, но и мудрые, и их советы позволяют их женам становится успешными. А бабушки находят в себе силы зарабатывать достаточно, чтобы покупать дома и автомобили. Но не только этим. Доброта наших чиновников всеобъемлюща.

Вот премьер-министр, например, предложил помочь аграриям. Доброй души человек. Предлагает, чтобы кредиты для фермеров стоили 1%. А для больших аграриев – 3%. Ну ведь добрейшей души человек. Другой бы на его месте говорил бы о рынке земли, и возможностям, которые он откроет для фермеров и аграриев в будущем. Но он понимает, что будущее – оно далеко. А помогать надо сейчас. А кто же откажется от такой помощи. Само то государство занимается под 16% в гривне и под 5%-8% в долларе, а готово раздавать кредиты или помогать получать кредиты под 1% и под 3% и, наверное, в гривне. И это при инфляции в 12%. Счастье а не государство. Ведь теперь любой агрохолдинг, которому раньше приходилось выходить на внешние рынки, брать там под 5% и выше в долларах, легко будет занимать в Украине и в гривне. Вот счастье то. Еще сотня миллионов долларов в доходы для компаний. Акционерам на радость. Доброй души человек, наш чиновник. И если раньше акционеры вынуждены были иногда экономить и покупать всего одну яхту, то теперь сразу можно будет и яхту, и дворец. А может еще и партии какой-нибудь поможет. Партии добрый людей, конечно, чтобы множить добрые дела. А потом еще больше будет становится агрохолдингов в Украине. Ведь и так у них все в шоколаде, или в мармеладе. В общем, хорошо им сейчас, прибыльность высокая, перспективы прекрасны. Да и аренда земли самая дешевая в мире. Ведь рынка нет, значит и аренда дешевая. А теперь и подавно, лучший бизнес в мире. Прибыль высокая, да еще и государство помогает. А все почему? Потому что в государстве много добрых людей. Которым не жалко деньги налогоплательщиков для благого дела, для помощи ближнему своему. И не важно, беден или богат этот ближний, не важно, какая у него, прости господи, EBITDA. Главное желание помочь. Прекрасное человеческое желание.

И так все украинские чиновники, от мала до велика. Все готовы помочь. Причем бескорыстно. И никто не хочет забрать деньги у других хороших людей. Получают миллионы добрых людей субсидии, особенно на бумаге. И пусть так будет. Никто же не будет ходить и проверять, нужна ли помощь доброму человеку. А то, небось, сделают, как у лютой Германии, дадут возможность стучать на соседа, который и субсидию получает и новый Порш купил,и что же это будет? Люди же злыми станут, корыстными. Будут думать, что вот предадут они доброго соседа, получат, например, его субсидию за полгода и тогда станут богаче. Но ведь добро пропадет. Доброты меньше будет Человечности. Наши чиновники понимают, что так нельзя. И никто и не пытается верифицировать, прости господи еще раз, субсидии и другую социалку. Потому что добрые люди всегда хотят, чтобы у всех все было хорошо. И по доброму. Или, скажем, предлагают всякие злые люди, преимущественно не украинцы (от того и злые) камеры на дорогах наконец включить. И что же будет? Это же стольким добрым хорошим людям, которые просто иногда правила дорожного движения нарушают (ну бывают пробки из-за этого или аварии множатся, но не со зла же они), будут штрафы приходить. И придется им платить деньги. И что им делать? Тут одного доброго человека уже злые люди, принявшие правила по алиментам, заставили из страны сбежать, что же, всем остальным за ним следовать?

Наши добрые чиновники не могут этого допустить. Живут на маленькую зарплату и все помогают и помогают. Есть конечно исключения. Злые люди. Как например глава Нафтогаза, злой человек. Получает много денег, зараза, да еще и людям тарифы пытается поднять. Неймется ему, что некоторые добрые люди могут газ дешево покупать, а потом дорого продавать. Жадный он. Злой. Ну пусть себе покупают, всегда же так делали и ничего, чай не обеднела пока страна, а он злюка, все кричит и кричит, требует, поднять тарифы. Почему он такой злой? Может его американцы воспитали? А может у него в детстве велосипеда не было. Хорошо еще, что он один такой злой, а в правительстве люди добрые сидят, не дают ему пока своевольничать.

Или еще один злой человек, министр финансов. Тот очень злой. Постоянно пытается помешать добрым людям добро творить. Вот теперь сделаи автоматическое возмещение НДС и что в результате? Машины все решают. Не люди. Никто теперь не приходит к другому. Люди перестали ходить в гости, люди не общаются. Люди не делают добрые дела. Это плохо, очень плохо. Хотели хотя бы НДС-облигации выпустить, еще летом, но министр злой опять не дал. Заблокировал. Ну за это ему добрый человек из тайной канцелярии, ой, из прокуратуру, кузькину мать уже показал. И будет показывать. Потому что нельзя так, без человеческого общения. Говорит, увольте служивых людей, наймите яйцеголовых и пусть они к бизнесу не ходят. Создайте какое-то СФР. И что же такое? И как тогда платить зарплату добрым людям? Куда пойти тогда генералу СБУ или скажем полиции, когда надо поощрить добрых людей. У него же своих денег не хватит. А если хватит, нельзя же его силовать. Как сейчас происходит. Придут одни добрые люди к другим добрым людям, в компьютерные игры, например, поиграют, выиграют обязательно и потом добрые люди охотно помогают своим друзьям. Потому что дружить хорошо. Дружить это правильно. И все довольны. А этот злой человек задумал такую славную традицию поломать. И почему он такой злой, не ясно. Наверное, долго в Лондоне жил, а там погода плохая. Вот он злюкой и стал. Наверное из-за погоды. Говорят об этом добрые люди, у них ведь там дети обычно учатся. Добрые люди даже детьми своими жертвуют, посылают их в хмурый Лондон, лишь бы те выучились и с наукой потом вернулись. Ведь надо чтобы добро творилось непрерывно.

Или есть злой человек, Нефедов. Он многих добрых людей работы лишил. И не дает им сейчас снова полезными стать. Ведь как раньше было, сидят добрые люди, кофе пьют в пассаже, про дела добрые, про помощь в тендерах говорят. Все обсуждают. Всем помочь готовы. Добрые люди обычно знали много других добрых людей. А теперь что, ввели богомерзкое прозорро и снова все через компьютер. Снова никакого человеческого общения. А добрым людям уже и на бензин для своих машин не хватает. Они же, когда все хорошо было, когда тендерная палата работала, они себе большие дома за городом построили и большие машины купили. Чтобы добрые дела делать, подвозить кого-то. Едут, бывало, по окружной, и как увидят замерзающих девчушек, обязательно остановятся, спросят, могут ли чем-то помочь. А что теперь делать? Теперь же эти машины большие не прокормишь. И девочки могут так и замерзнуть. И сами они дома замерзнуть могут, ведь злой человек им тарифы поднял.

Или вот другие злые люди, те в основном из краев заморских, пытаются украинских добрых людей в тюрьму посадить. Сделал, например, какой-то чиновник доброе дело другому доброму человеку, а они и кричат, а ту его, ату. Нужен суд специальный, чтобы добрых людей садить. И они же сами у себя садят. От того и мало там добрых людей. Все злые. Потому что добрым трудно быть, это тяжелая ноша, нельзя за такое наказывать. А они нас заставляют. Табличку нарисовали и ждут посадок. Говорят, много хотят добрых людей пересадить. Что же будет тогда? Люди перестанут добро совершать? И как так жить? Тогда же, если это судилище будет, под чужеземным протекторатом, никто же тогда и подумать не сумеет о добром деле. Не решиться дотаций дать на доброе дело, чтобы больше в стране масла было, или там курочки. Не станут дешевые кредиты раздавать. Не по-украински это. Это по-христиански. Наш путь другой. Наш путь доброты.

Джерело: блог Сергія Фурси

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