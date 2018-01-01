Розстріли на Майдані та реадмісія Саакашвілі

Щось незрозуміле діється в Україні. Причому дуже й дуже незрозуміле

Напередодні роковин розстрілів на Майдані по російських соцмережах й Інтернет-виданнях справжньою лавиною прокотилися заяви, начебто вже остаточно доведено, хто стріляв там по людях. Посилалися на адвоката екс-бійців «Беркуту» Олександра Горошинського, який стверджував, що захист опитав грузинів, які нібито бачили, як громадяни Грузії

Щось незрозуміле діється в Україні. Причому дуже й дуже незрозуміле

Напередодні роковин розстрілів на Майдані по російських соцмережах й Інтернет-виданнях справжньою лавиною прокотилися заяви, начебто вже остаточно доведено, хто стріляв там по людях. Посилалися на адвоката екс-бійців «Беркуту» Олександра Горошинського, який стверджував, що захист опитав грузинів, які нібито бачили, як громадяни Грузії та Прибалтики стріляли по людях на Майдані 2014 року. Зараз ці свідки нібито перебувають у Вірменії і є запит на їхній допит. Інше посилання було на фільм «Україна, приховані істини», показаний у листопаді 2017 року одним із каналів італійського телебачення, в якому стверджувалося, що людей на Майдані 20 лютого 2014 року розстрілювали нібито два грузини та два литовці під керівництвом українця та американця. Висновок робився однозначний: то все «кляті піндоси» (називалася навіть цифра у $ 5 млрд, що їх начебто витратила на Революцію гідності Нуланд) плюс деякі українські олігархи «намутили», щоб усунути «законного президента Януковича» та «посварити два братні народи» (варіант: «розсварити між собою дітей одного великого народу»).

Й от у цій ситуації буквально напередодні допиту Михайла Саакашвілі у Святошинському райсуді Києва у справі розстрілів на Майдані чотири роки тому (а саме він фігурує як той, хто начебто наймав «грузинських снайперів») затримують у Києві та притьмом висилають (юридичною мовою «здійснюють реадмісію», але фактично висилають як останнього бомжа) до Польщі. Повторюю, буквально напередодні вкрай важливого для захисту українських інтересів допиту. Причому і Генпрокуратура, і СБУ дружно відхрещуються від затримання та реадмісії Саакапшвілі.

А буквально через тиждень після того в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих у Департаменті спецрозслідувань Генпрокуратури Олексій Донський заявив, що видворення Саакашвілі з України уповільнить судовий процес щодо злочинів проти Майдану, підтримавши позицію адвоката родин Небесної Сотні Євгенії Закревської про те, що якби Саакашвілі дав свідчення в суді, це допомогло б зняти питання про грузинських снайперів, а реадмісія Саакашвілі уповільнила процес.

«Ми можемо так стверджувати, тому що Саакашвілі був допитаний під час досудового роздування. І питання не в тому, що він просто спростував, а в тому, що він навів беззаперечні факти, які вказують, що події, про які говорять ці "грузинські актори", в принципі не могли відбуватися, – заявив Донський. – Оскільки ідеологією нинішнього КПК повністю нівельовано досудове розслідування, то для нас було вкрай важливо суду і суду присяжних показати, що довіряти таким фейкам неможливо. Бо я впевнений, що далі будуть іще такі ж фільми (як італійський – С.Г.) з’являтися».

Цікава картинка, правда?

«Це був абсурдний вкид – і нам треба було на цьому прикладі показати це. А Саакашвілі навів факти, які могли б це найбільш досконально це зробити, – наголосив повноважний представник Генпрокуратури, запевнивши водночас, що це не призупинить розслідування. – Питання цього фільму другорядне, але він має бути спростований. Без Саакашвілі це важко, але не неможливо». .

І не лише Донський стверджує це – сам генпрокурор Юрій Луценко заперечував, що на Майдані у 2014 році могли працювати снайпери, найняті Михайлом Саакашвілі. Заперечував, але…

Але Саакашвілі не дали можливість виступити на суді та повторити сказане ним під час досудового розслідування. Комусь це дуже й дуже заважало.

Цікаво, кому саме?

Принаймні, не тим, хто в 2014-му вийшов на боротьбу проти кримінального режиму кремлівської маріонетки Януковича.

У світлі заявленого на всю країну Олексієм Донським щодо зриву допиту Саакашвілі у суді набуває ще більш цікавого забарвлення питання щодо того, хто оплатив і хто організував вивезення Саакашвілі чартерним рейсом літака Beechcraft Premier польської компанії «Джетсторі». За інформацією програми «Схеми», спільного проекту Радіо «Свобода» і каналу «UA:Перший», і Державна міграційна служба, і Державна прикордонна служба України заявляють, що не організовували цього вивезення. Ба більше: держзакупівлі послуг для транспортування Саакашвілі у відповідних реєстрах немає.

А на додачу до цього сам Саакашвілі після здійснення реадмісії заявив, що його супроводжували молодики, які розмовляли виключно російською мовою і вихваляли Путіна – мовляв, він тут наведе порядок. Чи можна вірити цьому твердженню? Все інше підштовхує до того, що вірити можна…

То що ж виходить? Чи не правда, це все схоже на те, що десь на самих «верхах» влади України було прийняте рішення не дати Саакашвілі прийти на суд і дати свідчення щодо розстрілів на Майдані, спростовуючи «дезу» російської та проросійської пропаганди? І що ці «верхи» настільки могутні, що можуть обійти Генпрокуратуру, СБУ, прикордонників й інші державі структури, найняти літак, який вільно перетне кордон, заплатити за все з власної кишені та домовитися з польським урядом про реадмісію? А на додачу ще й дати супровід Михайлу Саакашвілі з числа співробітників невідомо якої «контори», які є палкими прихильниками Путіна…

Щось незрозуміле діється в Україні. Причому дуже й дуже незрозуміле. Що впадає в око – якраз напередодні та під час роковин розстрілів на Майдані.

Джерело: День

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