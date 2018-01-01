СБУ накрила транснаціональне злочинне угруповання

Угруповання займалося контрабандою сильнодіючих лікарських засобів із вмістом метандієнону та нандролону

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили на Одещині діяльність транснаціонального угруповання, яке займалося контрабандою сильнодіючих лікарських засобів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що мешканець однієї з країн Південно-Західної Азії організував транзит через



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Угруповання займалося контрабандою сильнодіючих лікарських засобів із вмістом метандієнону та нандролону

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури припинили на Одещині діяльність транснаціонального угруповання, яке займалося контрабандою сильнодіючих лікарських засобів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що мешканець однієї з країн Південно-Західної Азії організував транзит через територію нашої країни анаболічних стероїдів.

Сильнодіючі лікарські засоби із вмістом метандієнону та нандролону ввозилися в Україну з однієї із сусідніх країн. Потім у вантажах м’ясопродуктів препарати переправлялися поромами для реалізації у країнах Євросоюзу.

Співробітники СБ України затримали на території Чорноморського морського порту організатора та спільника, які супроводжували вантажівку з контрабандою.

Під час огляду авто правоохоронці виявили майже десять тисяч пігулок та ампул на суму понад сто тисяч гривень, у країнах ЄС вартість вилучених препаратів вп’ятеро вища.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч 2 ст. 201 Кримінального кодексу України, затриманим повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії.