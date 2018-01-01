У ГПУ пояснили закриття справи Колобова

Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів

Заступник генерального прокурора Євген Єнін прокоментував звільнення від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова за клопотанням ГПУ і заявив, що прокуратура інколи повинна ухвалювати непопулярні рішення. Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі «5 Каналу». «Зазначений фігурант лежить поза межами



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Юрій Колобов був міністром фінансів в уряді Азарова

Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів

Заступник генерального прокурора Євген Єнін прокоментував звільнення від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова за клопотанням ГПУ і заявив, що прокуратура інколи повинна ухвалювати непопулярні рішення.

Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі «5 Каналу».

«Зазначений фігурант лежить поза межами моєї компетенції, тим не менш можу відзначити, що органи прокуратури насамперед мають стояти на стороні закону і інколи приймати достатньо непопулярні рішення», - вважає Єнін.

Він зазначив, що якщо термін притягнення до відповідальності за конкретний злочин витік, «відповідно треба приймати відповідне процесуальне рішення».

«Зазначене провадження перебуває на контролі генерального прокурора, у зазначеному кримінальному провадженні фігурував не лише Колобов. На скільки мені відомо, він був допитаний на території Іспанії представниками ГПУ, активно співпрацював зі слідством. Про подальший перебіг слідства із зазначеного питання суспільство буде поінформоване у відповідний момент», - розповів заступник генерального прокурора.

Він додав, що у зазначеному кримінальному провадженні фігурують екс-президент Віктор Янукович, екс-прем'єр Микола Азаров та інші особи.

Як відомо, Колобова підозрюють у розкраданні великих коштів і співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи.

Зазначимо, що 7 грудня 2017 року до суду звернувся з клопотанням заступник начальника другого відділу Генеральної прокуратури України про звільнення від кримінальної відповідальності Юрія Колобова, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 ККУ.

Також суд 5 січня 2018 року задовольнив клопотання адвоката про те, що Колобов візьме участь у засіданні, на якому планується розгляд клопотання ГПУ про закриття провадження, у режимі відеоконференції з міста Аліканте (Іспанія).

У травні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що суд надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо екс-президента України Віктора Януковича та екс-міністра фінансів Юрія Колобова у справі розкрадання державних коштів на створення спеціальної системи зв’язку «Укртелекому».