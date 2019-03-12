Чи можна проводити реформи, якщо ще не вдалося подолати корупцію?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше корупціонери хочуть вселити впевненість в суспільство, що з ними боротися не треба

Мовою оригіналу

Есть два прямо противоположных и ошибочных мнения.

Что нельзя делать структурные реформы, пока коррупция не побеждена, и что нельзя бороться с коррупцией пока не сделаны структурные реформы

Первое – нельзя делать реформы, пока есть коррупция. Из серии, что пока мы не посадили всех коррупционеров, то никаких тебе рынков земли и приватизации, а также дерегуляции. И это абсолютно не верно.

Во-первых, просто представьте себе, что было бы сейчас на рынке недвижимости, если бы там не создали простые понятные рыночные правила в середине 90-х. Не было бы ни бурного роста строительства, ни роста цен в десять или больше раз. И даже несмотря на коррупцию, даже несмотря на отсутствие верховенства права рыночные механизмы работают. Система отстраивается. И делает богаче всех, кто присутствует в стране.

Во-вторых – тяга у общества к борьбе с коррупцией, требование бороться с ней и внимание к не чистым на руку чиновникам, прямо пропорционально уровню благосостояния общества. Поэтому чем богаче общество, чем более развита экономика, тем больше шансов побороть (минимизировать) коррупцию. Очевидно, что любая реформа, что рынок земли, что дерегуляция, что правильно проведенная приватизация, приводят к росту благосостояния общества. А значит и повышает шансы на борьбу с коррупцией.

И если ждать верховенства права и не делать реформ до этого, то верховенство права никогда не наступит. Потому что оно не наступает по желанию власти. Власти и так хорошо. Его должно требовать общество. А общество начинает думать о том, чтобы потребовать справедливости и борьбы с коррупцией только тогда, когда удовлетворяет базовую потребность. Безопасность и «покушать».

Второе – не надо создавать антикоррупционную инфраструктуру, все равно они все «скурвятся», давайте просто реформировать экономику и коррупция испариться сама по себе. И это тоже неправильно. Не испариться. Потому что повышение рисков для коррупционеров необходимо. А именно это, повышение рисков, является главным результатом усилий условного Запада, кредиторов, направленных на выстраивание антикоррупционной инфраструктуры. Хорошо, когда реформа газового сектора убирает пространство для схем. Но одновременно с этим работа НАБУ выгнала из страны Онищенко, позволив вздохнуть полной грудью Укргазвидобуванню. Если у чиновников не будет страха, они не будут ограничивать свои аппетиты. Поэтому хорошо, что из системы бегут судьи, которые боятся прозрачности. Электронные декларации действительно никого не посадили, но заставили тысячи людей уволится из системы. И это были те люди, которых никому не жалко.

Да, трудно требовать от любого ведомства в абсолютно коррумпированной стране чистоты. Трудно, но нужно. Но пока все общество пронизано коррупцией, то и патрульные начинают «просить на кофе» и, как оказывается, детективы НАБУ не чужды заработку. Но систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. И если НАБУ прореагирует здраво, покажет нетерпимость к коррупции в своих рядах (и даже не важно сейчас виноват или нет Углава, потому что для общества он уже виноват), то у Бюро будет шанс. Если нет – то очевидно, что агентство будет деградировать. Но даже такое НАБУ, даже НАБУ без антикоррупционного Суда и с Холодницким в САП уже сделало больше, чем прокуратура за 20 лет. Насиров, Мартыненко, Труханов, Роземблат. Эти люди являются частью текущей власти (это важно, потому что садить друзей попередников все умеют) и они попали на скамью подсудимых именно благодаря НАБУ и выстраиванию антикоррупционной вертикали. И эта работа, это давление кредиторов, уже не прошло зря.

Больше всего коррупционеры хотят вселить уверенность в общество, что с ними бороться не надо. Начинают каким-то образом придумывать легенды про сталинские тройки. И прочий бред. Вопрос лишь в том, готово ли украинское общество решить, что коррупционеры правы и с ними не надо бороться. Если да, то украинское общество заслуживает то, что имеет. Раковую опухоль, которая делает нас всех беднее. Но это не значит, что не надо сокращать кормовую базу коррупционеров. Ибо любая реформа, будь то Прозорро или рынок земли, сокращает кормовую базу для коррупционеров. И увеличивает достаток общества. И важно и то и другое. Одновременно. Не пугая коррупционеров вы не сможете уменьшить их кормовую базу. Не сокращая кормовую базу и не увеличивая достаток общества вы не получите запрос от того же общества побороть коррупцию, не создадите достаточное количество людей, для которых это будет важно. Рост должен быть естественным. И как ребенку надо ходить в школу и читать книги, и одновременно заниматься спортом, так и стране нужно лечить оба недуга. И декомунизировать экономику и бороться с коррупцией.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»