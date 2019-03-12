Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської ОДА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними НАБУ, наприкінці 2017 року губернатор Полтавщини Валерій Головко отримав на день народження хабар: автомобіль Mercedes G 63 AMG 2017 року випуску

Причиною для звільнення стало розслідування антикорупційних органів, - прес-секретар президента

Президент України Петро Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) Валерія Головка. Про це повідомив у Twitter прес-секретар президента Святослав Цеголко.

За словами Цеголко, причиною звільнення є розслідування антикорупційних органів.

«Президент звернувся до уряду - звільнити очільника Полтавської ОДА через питання, які виникли до нього у антикорупційних органів», - написав Цеголко.

Як повідомлялося раніше, керівництво Полтавської ОДА погоріло на космічних хабарах. Детективи Національного антикорупційного бюро з’ясували, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин та коштовних гаджетів. Зокрема, губернатор Полтавщини Валерій Головко отримав від представника консорціумів «Алві род» та «Укрбуддор» хабар у вигляді оплати відпочинку чиновників в Іспанії. Також за даними НАБУ, наприкінці 2017 року губернатор Полтавщини Валерій Головко отримав від представника компаній на день народження ще один хабар: автомобіль Mercedes G 63 AMG 2017 року випуску.

Нагадаємо, 22 лютого у Полтаві співробітники НАБУ прийшли з обшуками до голови і заступника облдержадміністрації.

В НАБУ заявили, що обшуки пройшли у кабінетах чиновників, а також за місцем їх проживання.

Слідчі дії проводилися на підставі ухвал слідчого судді під процесуальним керівництвом САП в межах розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовими особами Полтавської ОДА за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.