Справа «Укроборонпрому»: «Народний фронт» вимагає публічного слухання в парламенті



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Максим Бурбак заявив, що хоче знати, чи підтвердяться факти зливу розслідування проти корупціонерів в «Укроборонпромі»

Окрім НАБУ, ми хочемо почути керівництво Генпрокуратури, Військової прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та ДБР, - Бурбак

«Народний фронт» закликає Тимчасову слідчу комісію з розслідування корупції в оборонній сфері терміново викликати до парламенту керівництво НАБУ, ГПУ, Військової прокуратури, СБУ та Державної фіскальної служби для надання інформації щодо оборудок, пов'язаних з «Укроборонпромом». Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

«Корупція в обороні воюючої країни - це подвійне зло. Якщо зловживання в «Укроборонпромі» доведуть - винні мають бути справедливо і жорстко покарані», - заявив Бурбак.

Керівник фракції наголосив, що за ініціативи «Народного фронту» парламент минулого пленарного тижня вже ухвалив постанову про невідкладне розслідування зловживань в «Укроборонпромі». «Ми розширили повноваження вже діючої ТСК з розслідування корупції в оборонній сфері. У цій постанові йдеться, що ТСК має провести публічне засідання за участю силовиків і слідчих органів. Окрім НАБУ, ми хочемо почути у парламенті інформацію від керівництва Генпрокуратури, Військової прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та ДБР», - зазначив політик.

«Ми хочемо знати, чи підтверджуються факти зливу розслідування проти корупціонерів в «Укроборонпромі». Чи причетні органи по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади до цих оборудок», - підкреслив Максим Бурбак.

Він наголосив, що причетність новостворених антикорупційних органів до корупції вбиває залишки віри українців у справедливість.

«Чи розуміють це в органах по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади, що давно перетворили на інструмент політичних маніпуляцій і темних оборудок? Чи розуміють вони можливі наслідки своїх дій? Ці органи створювали парламент і уряд для боротьби з корупцією, а не покривання корупції», - зазначив керівник фракції.

Як повідомлялося, журналісти розповіли, як НАБУ, СБУ і ГПУ прикривали корупцію в «оборонці». Команда журналістів Bihus.Info оприлюднила нову частину масштабного розслідування про корупцію в оборонній сфері та причетність до неї правоохоронних органів.

Журналісти заявили, що практично всі силові структури заводили кримінальні справи проти компаній «золотих хлопчиків». За їх даними, податкова, Нацполіція, СБУ, прокуратура, НАБУ «починали, але або ховали, або спускали розслідування на гальма», а самі розслідування пропадали не безкоштовно.