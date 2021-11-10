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    Думки вголос

    Чи почне Deutsche Bahn вивозити вагонами український чорнозем?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Землю у кишенях повезуть вакциновані пасажири - Чи почне Deutsche Bahn вивозити вагонами український чорнозем?
    Землю у кишенях повезуть вакциновані пасажири

    Плацкарти з українською землею рушать у бік Німеччини вже з січня. Поки ми святкуватимемо

    Мовою оригіналу

    Украина открыла рынок земли.

    Укрзализниця передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 года.

    Совпадение?

    Прав, прав был Лукашенко, который говорил, что начнут вывозить землю вагонами. Вот оно. А мы думали, он просто сошел с ума. А нет, чертов усач все знал. Не зря, ой не зря белорусские спецслужбы перехватывают переговоры иностранных спецслужб.

    Почему пассажирские спросите вы? А чтоб никто не догадался

    Плацкарты с украинской землей двинутся в сторону Германии уже с января. Пока мы будем праздновать. Началось.

    Землю в карманах повезут вакцинированные пассажиры. Не зря же вакцину Пфайзер создали в Германии. Чип активируется с 1-го января (поэтому поЗемлю в карманах повезут вакцинированные пассажирыка просто нет свидетельств его работы), заставит купить билеты в плацкарт в сторону Берлина и набрать свежей землицы под родительским домом.

    Все сходится.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Німеччина земля залізниця
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    Чи почне Deutsche Bahn вивозити вагонами український чорнозем?