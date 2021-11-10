Чи почне Deutsche Bahn вивозити вагонами український чорнозем?

Плацкарти з українською землею рушать у бік Німеччини вже з січня. Поки ми святкуватимемо

Мовою оригіналу

Украина открыла рынок земли.

Укрзализниця передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 года.

Совпадение?

Прав, прав был Лукашенко, который говорил, что начнут вывозить землю вагонами. Вот оно. А мы думали, он просто сошел с ума. А нет, чертов усач все знал. Не зря, ой не зря белорусские спецслужбы перехватывают переговоры иностранных спецслужб.

Почему пассажирские спросите вы? А чтоб никто не догадался

Плацкарты с украинской землей двинутся в сторону Германии уже с января. Пока мы будем праздновать. Началось.

Землю в карманах повезут вакцинированные пассажиры. Не зря же вакцину Пфайзер создали в Германии. Чип активируется с 1-го января (поэтому поЗемлю в карманах повезут вакцинированные пассажирыка просто нет свидетельств его работы), заставит купить билеты в плацкарт в сторону Берлина и набрать свежей землицы под родительским домом.

Все сходится.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.