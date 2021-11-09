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    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)

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    Глава держави проїхав дизель-поїздом за маршрутом від технічної станції &laquo;Дарниця&raquo; до вокзалу Київ-Пасажирський - Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Глава держави проїхав дизель-поїздом за маршрутом від технічної станції «Дарниця» до вокзалу Київ-Пасажирський
    фото: president.gov.ua

    «Укрзалізниця» отримала перші потяги, які було збудовано цьогоріч на Крюківському вагонобудівному заводі

    Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою регіонального дизель-поїзда ДПКр-3, який було збудовано цьогоріч на Крюківському вагонобудівному заводі. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави проїхав дизель-поїздом за маршрутом від технічної станції «Дарниця» до вокзалу Київ-Пасажирський.

    Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що всього для АТ «Укрзалізниця» заплановано замовити 20 дизель-поїздів ДПКр-3.

    «Це будуть регіональні експреси, які можуть поїхати за напрямками Ізмаїл–Одеса, Харків–Краматорськ, Харків–Лозова, Харків–Попасна», – зазначив він.

    Крім того, такі потяги мають намір направити на регіональні маршрути Львів–Тернопіль–Чернівці (ч/з Заліщики)– Коломия, Попасна–Куп’янськ–Харків–Суми–Ворожба.

    «Укрзалізниця» вже отримала перші два такі потяги. Один з них курсує за маршрутом Коломия–Ківерці («Прикарпатський експрес»). Третій поїзд, згідно з планом, надійде наприкінці листопада цього року, а ще два – у першому кварталі наступного. Їх планують використовувати на маршруті Київ–Аеропорт «Бориспіль».

    Зеленський поставив завдання представнику ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» запропонувати такий формат роботи, при якому ці 20 потягів можна буде виготовити впродовж наступних двох років.

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    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)
    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)

    Поїзд ДПКр-3 складається з трьох вагонів, у яких є 170 місць для сидіння з підлокітниками, зокрема 69 сидінь першого класу та 101 сидіння другого класу. Вагони мають сучасний дизайн інтер’єру та екстер’єру, обладнані системами кондиціонування, резервного опалення та вакуумними вбиральнями. У поїзді передбачено безбар’єрний доступ для маломобільних груп та людей з інвалідністю.

    Конструктивна швидкість поїзда становить 140 км/год.

    Нові дизельні потяги ДПКр-3 можна побачити у виставковому павільйоні Київського залізничного вокзалу, де триває виставка #ЗалізніЗміни, присвячена оновленню рухомого складу АТ «Укрзалізниця».

    Також міністр Кубраков сказав, коли Deutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні.

    Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя.

    9 вересня Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

    Читайте також: Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати «Укрзалізницю»
    Теги: Київ Укрзалізниця потяг залізниця Володимир Зеленський Міністерство інфраструктури президент перевезення вокзал Олександр Кубраков
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    Зеленський прокатався на новому дизельному потязі (фото)