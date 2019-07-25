Чи потрібні Україні технократи у владі, які будуть заважати олігархам?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Технократи. Тьху ти. Слово лайливе навіть. Хорошу людину технократом не назвуть

Мовою оригіналу

Советник президента говорит, что кандидатуры технократов навязаны. Наверное масонами и Соросом. И коварным МВФ. Вечно лезут, навязывают тут. Руки мыть перед едой заставляют. Жили всегда без них и не тужили. А тут вдруг прибежали, навязали. Еще и технологический прогресс оттуда лезет. Чужое оно все. Навязанное. В Украине такого не было никогда и не надо. А то стоит только начать. Не отвяжешься потом. Это сначала в детский садик ведут тебя, а потом вдруг школа, не дай бог институт, а потом еще работать. Чужое это все. Не для простого украинца.

Дубинский поливает грязью технократов, показывая, что Коломойский против. Тоже говорит, Сорос навязывает нам технократов. Страшный Сорос. Не то что Коломойский. Коломойский ведь никого не навязывает. А Сорос так вечно. Вот в Венесуэле опять света нет, это тоже Сорос, наверное. Отключил. Чтобы народ мучать. А что, потом и у нас можно будет объяснять все Соросом. И вот ведь странно, живет в Нью-Йорке человек, 90 с гаком лет. Последние 20 лет филантроп. И в Украине тоже. Ну принято у них так на Западе. Бил Гейтс детям в Африке помогает, миллиардеры свои состояния завещают на благотворительность. А сорос из Венгрии вот он и помогает Восточной Европе. И Украине в том числе. И за это время хоть бы один поганый заводик приватизировал. Так нет же. Просто так все делает. А люди боятся. 25 лет всех пугают Соросом, а на потоках при этом сидят олигархи. И пугают. Прямо сильно сильно пугают. И продолжают доить страну. Но страшный Сорос. А олигархи нет.

Но нет, Дубинский матюкает технократического премьера, Коломойский против.

Хорошие сапоги, надо брать.

Но опыт Наталии Яресько, когда поманили технократическим премьер и потом быстро вернули к украинским реалиям, говорит о том, что не любят у нас профессионалов на посту. Мешают они. Раздражают. Шибко умные. Не наше это, технократическое правительство. Навязанное. Не соответствует украинским традициям. Красные линии рисуют. О структурных реформах говорят. Жить спокойно не дают. Никто и никогда не пообещает МВФ обмануть, тарифы снизить или пенсии сразу поднять. В общем, нелюди. Не думают о простом человеке. Нудны, скучны. Что с них взять. Еще и властью с ними надо делится. А зачем делится властью с профессионалами? Это ведь дело не хитрое, страной управлять. В Украине все просто. Не нужны эти технократы. Это в Италии из кризиса позвали профессора вытягивать страну. Когда популисты довели. А Украине такое не надо. Они далеки от народа. Технократы. Тьфу ты. Слово ругательное даже. Хорошего человека технократом не назовут.

Никто ведь из них не выйдет и не скажет, что тарифный геноцид надо остановить. Будут бубнить об иностранных инвестициях. Тут только кураж поймал, только припер этого буржуина к стенке, этого индуса, а они и тут будут возмущаться. Указывать, что это плохо. Что инвестора надо любить. Холить и лелеять. Еще скажут, что депутатам зарплату надо поднять, чтобы олигархи их не скупили пачками в парламенте, ведь их народ выбрал с любовью. Своих выбрали. И разве умный человек так скажет? Одно слово, технократ.

Хотя сейчас же все по другому должно быть. Чего это я. Сейчас же новая эра. Может «эра профессионалов»? И что нам до того, что Коломойский против? Мы же все по другому делать будем.

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