Чого варто очікувати українцям від нової Ради

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сильна сторона України в тому, що нічого не треба вигадувати. Що робити і так ясно

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Чего я жду от нового парламента

Новый украинский парламент – это сумасшедшие возможности и сумасшедшая ответственность. И это говорит о том, что можно выиграть в лотерею. А можно все спустить в казино. И теперь от людей, принимающих решение, зависит, какой путь будет выбран. Потому что такой парламент может ускорить структурные реформы, изменив страну. А может играть в популизм и тогда ничего не изменится, а экономический рост станет снова мечтой. Если идти по пути быстрых преобразований, то тебя скорее всего не будут любить люди. Но оценят потомки. А если заниматься популизмом, то все на улице будут любить тебя, но потомки забудут в лучшем случае, или проклянут в худшем. Можно делать дела, которые приведут к падению рейтинга, а можно транслировать шоу и собирать аплодисменты.

Что нужно требовать от парламента с такими возможностями? Заключения нового общественного договора.

Какой сейчас общественный договор в Украине? Власть ворует и не мешает людям воровать для выживания. А люди не следят за властью и прощают ей грехи, потому что сами пытаются обмануть государства на каждом шагу. Это общественный договор пост колониальной страны, где государство всегда было чужим. Сейчас важно понять, что это наше государство. И поменять общественный договор. И этот договор должен быть основан на понимании, что это наша страна, а значит обманывая ее, мы обманываем сами себя. Все вместе мы проигрываем, хотя отдельные люди могут позволить себе шампанское за 5 тысяч долларов. Это как будто вы едите по одесской трассе в воскресенье вечером, возвращаясь в Киев после длинных выходных, и ближе к Киеву встреваете в пробку, которая в разы больше потому что ряд индивидуумов едет по обочине, чтобы потом вклиниться. Работай правила – они бы так не делали, ибо это было бы очень дорого. Но правил нет, они приедут домой чуть раньше, но все вместе приедут гораздо позже. А больше всех пострадают те, кто принципиально выполняет закон.

И это надо изменить. А значит – власть не имеет права воровать, а люди должны выполнять закон. Законы. Верховенство права для всех и единые правила игры. Это основной залог успешности страны в современном мире. И это необходимое условие для Украины для того, чтобы претендовать на успешность. Не достаточное, но необходимое. И если мы заключим такой общественный договор, то можно прощать власти ошибки. Потому что она неопытна, но честна. И тогда 5 лет ошибок лучше, чем 50 лет саботажа. Потому что при старом общественном договоре некомпетентность власти приплюсовывается к ее коррупционности, на которую плевать людям, не платящим налоги и не соблюдающим правила дорожного движения.

Этот общественный договор предусматривает, что власть, которой украинцы доверяют, ускоренно делает структурные реформы, а люди принимают правила игры. Этот общественный договор предусматривает, что правила игры меняются и для людей и для власти. Когда рядом с земельной реформой идет реформа Судов. Когда штрафы за нарушения правил дорожного движения идут вместе с антикоррупционными делами. Когда схемы для евробляхеров закрываются одновременно со схемами отмывания денег через страховой рынок и введением Сплита. Когда борьба с контрабандой означает не только сокращение площади домов таможенников, но и продажа любого товара с чеком. Когда ценности для людей во власти становятся гораздо важнее связей и города рождения.

Реформа – это болезненный процесс. А Украина требует реформ. Масштабных. Больших. А для этого нужна большая народная поддержка. И сейчас окно возможностей открылось. Эту поддержку нужно направить на фундаментальные изменения. Изменения основы. А именно общественный договор есть основа взаимоотношений в украинском обществе.

Скрепить общественный договор можно только изменения правил игры. А значит надо принимать много изменений. Одни на установления правил, а другие – на установления контроля над соблюдениями правил.

И да, изменения либо происходит быстро, либо не происходят вообще. И да, принять 100 законов в один день выглядит не совсем демократично. Но есть и другая сторона. Окно возможностей очень короткое. А сделать надо очень многое. И выбор, в таком случае, очень простой. Либо вы делаете все и сразу, либо уже не делаете никогда. Либо принимаете максимум изменений за ближайшие месяцы, либо реформы снова покроются пылью, как и мечты о быстром преобразовании страны. Потому что только сейчас есть возможность получить почти 100% поддержку инициативам правительства по изменению страны. И да, в принятых законах могут быть и коррупционные лазейки, которые не вычитаешь сразу. И ошибки. Но если выбирать – делать изменения, которые будут сопровождаться вот такими рисками, или не делать вообще, то выбор однозначный. Все можно исправить, кроме потери времени. Коррупционные дыры заткнуть, если их заметят. Ошибки исправить, когда их найдут. Но такой возможности кардинально изменить страну уже больше не будет. И эффект от изменений перебьет возможные потери от коррупционных лазеек, которые могут запихать в эти законы. И риски затягивания реформ гораздо выше, чем риски ошибок при реализации изменений.

И сильная сторона Украины в том, что ничего не надо выдумывать. Что делать и так ясно. Еще с прошлого созыва парламента лежат десятки важных законопроектов, направленных на реформы. Украине надо просто повторить путь своих соседей и накопленный опыт помогает сделать это даже быстрее. Если только не ссылаться на особый украинский путь и уникальный украинский менталитет. Потому что это было частью старого общественного договора. А нам нужен новый.

Джерело: блог Сергія Фурси

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