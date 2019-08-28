Петиція про збереження Супрун міністром охорони здоров'я набрала необхідні 25 тис. голосів



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Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун Фото: РБК-Україна

Офіс президента має почати розглядати петицію протягом трьох днів і оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 днів після цього

Електронна петиція до президента Володимира Зеленського про збереження виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на посаді керівника Міністерства охорони здоров'я набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Про це свідчать дані на сайті президента.

«За останні роки почалася безпрецедентна трансформація системи охорони здоров'я. Треба дозволити команді на чолі з Уляною Супрун продовжити трансформацію системи охорони здоров'я за затвердженими планами до моменту відчуття незворотності процесів», - сказано в ній.

Офіс президента має почати розглядати петицію протягом трьох робочих днів і оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих днів після цього.

Як повідомлялось, лідер партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков допускає призначення нового складу Кабінету міністрів у перший день роботи нової Верховної Ради, 29 серпня.

За даними ЗМІ, на посаду міністра охорони здоров'я розглядається кандидатура голови Нацслужби здоров'я Олега Петренка.

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».

Обраний депутат від «ЄС» Ірина Геращенко заявила, що такий розподіл є «демократичним у лапках». Вона сказала, що фракція «Європейська солідарність» входить у «чорний список», тому й отримала так мало посад.

Загалом представники «Слуги народу» отримали близько 70 керівних посад (крім голови — посади заступників та секретарів) у комітетах, «Опозиційна платформа — за життя» — 15 посад, «Батьківщина» — 14, «Голос» — 13, позафракційні — 10, «Європейська солідарність» — 4.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.