Політологи розповіли, чого слід очікувати від новобраного парламенту трансляція



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Учасники прес-конференції проаналізували питання, завдання і виклики, які стоятимуть перед депутатами 9-го скликання

Світлана Конончук, політологиня, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень

Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Тараса Шевченка, політолог.

Сьогодні, 28 серпня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулася прес-конференція на тему: «Новобраний парламент: завдання і виклики»Запрошені гості:

Учасники прес-конференції проаналізували питання, завдання і виклики, які стоятимуть перед депутатами 9-го скликання.

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».

Обраний депутат від «ЄС» Ірина Геращенко заявила, що такий розподіл є «демократичним у лапках». Вона сказала, що фракція «Європейська солідарність» входить у «чорний список», тому й отримала так мало посад.

Загалом представники «Слуги народу» отримали близько 70 керівних посад (крім голови — посади заступників та секретарів) у комітетах, «Опозиційна платформа — за життя» — 15 посад, «Батьківщина» — 14, «Голос» — 13, позафракційні — 10, «Європейська солідарність» — 4.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, сьогодні планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.