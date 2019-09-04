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    Думки вголос

    Чому Лондон - фінансовий центр світу, а українські гроші постійно кудись зникають

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Чому Лондон - фінансовий центр світу, а українські гроші постійно кудись зникають

    Гроші є там, де поважають закони

    Мовою оригіналу

    Когда вы переключаете каналы и на одном из них показывают футбольную английскую премьер-лигу, а на другой – украинскую, то вам кажется, что это разные планеты. Когда вы смотрите, с каким уважением к закону работают британские политики, попавшие в жестокий политический кризис вокруг Brexit, но продолжающие четко выполнять процедуры и ведущие противостояние исключительно в рамках правил, и переключаешь канал на украинский парламент, где верховенство права никого не волнует, а главное результат – то это тоже разные планеты.

    Референдум о Brexit был глупостью, которая очень дорого обходится британским налогоплательщикам. Но он был глупостью по закону. И отменить его просто нельзя. Не нарушив правила. И британцы понимают, что цена, которую они теперь заплатят за Brexit будет высока, но она гораздо меньше, чем может им стоить в будущем пренебрежение правилами.

    И потом не спрашивайте, почему Лондон – финансовый центр мира, а украинские деньги постоянно куда-то утекают. И потом не спрашивайте, почему Челси - Динамо 5-0.

    Вот именно поэтому. Потому что деньги есть там, и их нет тут. А деньги есть там, где уважают законы и деньги чувствуют себя в безопасности.

    Процесс иногда важнее результата. В долгосрочной перспективе. А в краткосрочной да, проще. Но потом почему-то обязательно все идет не так. Почему же?

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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