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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Путінський форум під акомпанемент українських дронів

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Поки Путін розповідає про успіхи, дрони нагадують про реальність

Путін проводить в Пітері свій улюблений економічний форум, з чорною ікрою, блек джеком і обраними гостями із Заходу.

Вітріна Росії для багатих. І тих, кому не соромно. Навіть трампа прислав туди до нього якогось помічника головного двірника Білого Дому.

Буде знов розповідати, як Захід загніває, а російські пенсіонери живуть краще кожного дня і німецькі їм заздрять. Наздоганяють америку. І немає кращого інвестиційного клімату, ніж в Росії. Особливо для співробітників ФСБ.

Українські представники також вирішили долучитись, до речі. Представляють там дуже гарячий нині сектор українського міл-теху. Наш основний драйвер економічного зростання і інвестиційної цікавості.

Не можна було пропустити таку площадку. Показати інвесторам можливості, зацікавити їх.

Цікаво, що краще іллюструє це зібрання, візит добрих дронів  на околиці Пітера із наступним запаленням нафтових терміналів, чи спеціальний гість цього збіговиська, румунський персонаж Андрю Тейт, відомий мізогоніст, торговець людьми і гвалтівник?

Хоча, з іншого боку, економічні форуми мають демонструвати реальність. І реальність тепер така.

Економічні форуми над держави тепер такі...

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Теги: путін війна путінський режим росія

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