Чому в Україні природній газ продається нижче собівартості?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже всі найбільші капітали в Україні були зароблені саме на різниці цін на газ

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О встрече миров.

Конференция. Зал полный инвесторов. Докладывает представитель Нафтогаза. Показывает, что населению Нафтогаз вынужден продавать газ ниже рынка. И это дорого обходится каждому налогоплательщику. Хотя, конечно, не так дорого, как в 2013 году. Но пока дорого. И тут руку вскидывает один инвестор и задает вопрос. «А зачем государство дотирует всех, почему не переведет все на адресную помощь. Ведь это правильно и никто не будет против».

Занавес

Вот как объяснить умному и рациональному человеку, который не смотрит украинский телевизор, почему государство этого еще не сделало?

Вот как объяснить рациональному и умному человеку, что очень много людей против? Против того, чтобы разумно расходовать деньги налогоплательщиков и не тратить их на поддержку богатых? При том, что все в зале, абсолютно все инвесторы, готовы подписаться под разумностью этого вопроса. И нет человека, который мог бы встать и начать доказывать, что низкие цены на газ могут быть полезны для экономики. И всем им надо объяснять, что это украинская загадочная экономическая душа.

Это ведь надо начинать объяснять с 1917 года. И времени не хватит. Как объяснить, что часть политиков называет субсидии оскорблением простого народа. И говорят, что платить субсидии – это унижать человека. При этом, почему то, продавать человеку дешевый газ не является его унижением. А субсидия – сразу унижение.

Как объяснить, что большая часть противников рыночных цен на газ использует аргумент о том, что на высоких ценах на газ наживаются олигархи, в то время как населению газ продает только государственная компания Нафтогаз. И этот газ, который они продают, состоит по большей части из добытого же государственной компанией голубого топлива. А часть еще импортируется. И где тут олигархи? И да, у украинских политиков и украинских бизнесменов есть компании по добыче газа и эти компании гораздо легче получают лицензии, чем государственная компания. Но газ, добытый этими компаниями продается в сегменте промышленных потребителей. И не имеет никакого отношения к ценам на газ для населения. Ведь «нема дурних» продавать газ ниже рынка. И даже когда Нафтогаз проводил тендеры, предположив, что можно же купить у местных производителей, а не импортировать, никто из них не пришел с конкурентной ценой. И в этом самом сегменте промышленных потребителей работает чистый рынок и нет никакой монополии. А монополия, против которой выступают так яростно, есть только в сегменте населения, потому что никто не хочет конкурировать с Нафтогазом за право продать свой товар дешевле рынка. Разрушить эту монополию надо. И единственный здоровый способ – сделать цены для населения рыночными.

Как объяснить, что противники рыночных цен кричат о том, что нельзя делать рыночными цены на газ, пока нет рыночных зарплат? И сравнивают цену, которую платят украинцы и немцы, забывая при этом, что сравнивают оптовую цену в Германии, с конечной ценой для потребителя в Украине. И не желая рассказывать о том, сколько на самом деле платит конечный потребитель в Германии за газ и то, что эта цена в разы выше стоимости газа для немецкой промышленности. И забывая о том, что зарплаты всегда рыночные. И чтобы зарплаты выросли, то должны прийти сначала инвестиции. А инвестиции не приходят в том числе потому, что экономика еще не декомунизирована. И что пока нет рынка, пока государство тратить деньги дотируя всех, в том числе богатых, эти деньги не идут на другие нужные вещи. На инфраструктуру, что способствует росту экономики. На капитальные инвестиции, что тоже способствует росту экономики и как результат, росту зарплат. И пока у вас не будет рыночных цен, у вас будет не эффективная экономика. И пока у вас будет не эффективная экономика, т е экономика с недоделанными структурными реформами, у вас никогда не будет инвестиций. Не будет инвестиций – не будет высоких зарплат. И украинцы продолжат оставаться беднейшими на континенте, с рыночным уровнем цен на абсолютно все товары, кроме газа. Вряд ли стоит доказывать, что это невыгодно.

Как объяснить, что цены на все товары в Украине уже рыночные и де-факто установлены по импортному паритету (бензин, зерно и т д), кроме газа. Что в нем святого? И то, что почти все крупнейшие капиталы в Украине были заработаны именно на разнице цен на газ вряд ли способно удовлетворить разумного человека. Особенно если этот человек – финансист из Лондона и пытается разобраться в хитросплетениях украинских реалий. И он может понять коррупционный интерес политиков сохранять разницу в ценах на газ, но ему не дано понять, почему другие люди, не сидящие на этом потоке, продолжают бороться с рыночным ценообразованием на один из товаров.

Джерело: блог Сергія Фурси

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