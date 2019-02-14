Маленькі секрети великої бухгалтерії. За що менеджери «Нафтогазу» отримують премії газ

Генеральний директор «Нафтогаз України» Андрій Коболєв (ліворуч) і директор з розвитку бізнесу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко фото з відкритих джерел

НАК «Нафтогаз України» відкрито дерибанить свою дочку, покращуючи свої фінпоказники

Наприкінці січня оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» програв судовий позов материнській компанії НАК «Нафтогаз України». Сума стягнення перевищила 5 млрд грн. Проте згідно з простими розрахунками, додатковий зиск материнської компанії тільки від цього позову склав 7,3 млрд грн.

Непотрібна послуга

30 січня Господарський суд Києва ухвалив рішення на користь НАК «Нафтогаз України». Згідно з ним «Укртрансгаз» має сплатити материнській компанії 5,2 млрд грн за договором купівлі продажу газу.

Позов стосувався неналежного виконання «Укртрансгазом» умов контракту щодо постачання газу компанії в січні – квітні 2017 року. Тоді «Нафтогаз» передав «Укртрансгазу» 1,6 млрд куб. м газу на суму 13,4 млрд грн, але оплату в повному обсязі не отримав. Оператор ГТС залишився винен понад 2 млрд грн.

У результаті суд постановив стягнути з «Укртрансгазу» 2 млрд грн основного боргу, а також 1,7 млрд грн пені, 332 млн грн – 3% річних, 1,3 млрд грн інфляційних втрат, а також 611 млн грн судового збору.

«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.

Але за стандартними фразами судового позову криється вже не вперше випробувана схема «Нафтогазу України», яка дозволяє менеджерам компанії суттєво покращувати свій фінансовий результат, і у підсумку отримувати за це премії. У цьому випадку така схема реалізується завдяки фінансовій стабільності власної дочірньої компанії – АТ «Укртрансгаз».

Перше питання: навіщо «Укртрансгаз» здійснив цю закупівлю у НАК «Нафтогаз України»? Оператор ГТС купує певні обсяги газу для так званого балансування ринку. Потреба в ньому виникає тоді, коли хтось зі споживачів газу відібрав з газотранспортної системи більше газу, ніж мав би. А постачальник цього споживача не зміг подати достатньо газу для свого клієнта.

Впродовж останніх трьох років оператор газотранспортної системи постійно скаржиться на зростання потреб у балансуванні ринку і звинувачує в ситуації газорозподільні компанії, на які намагаються списати цей газ. Насправді, йдеться про обсяги газу, які спожили теплогенерувальні підприємства взимку і які мають єдиного, призначеного урядом постачальника – НАК «Нафтогаз України».

Кабмін зобов’язує державну компанію постачати газ виробникам тепла для населення за фіксованою ціною. У минулому опалювальному сезоні вона складала 5 930 грн/тис куб. м.

Причиною виникнення таких штучних небалансів у споживанні теплогенерувальних підприємств є систематична відмова НАК «Нафтогаз України» виконувати свої обов’язки постачальника і підписувати з тепловиками акти приймання-передачі газу. В разі відсутності таких документів, що підтверджують споживання газу тепловиками, «Укртрансгаз» за формальними ознаками переходить до балансування системи, тобто заміщення нібито нестачі в системі газом, який був ним закуплений у материнської компанії – НАК «Нафтогаз України».

Треба наголосити, що тепловики мали чинні угоди з постачальником газу – «Нафтогазом». Ба більше, єдиним можливим постачальником газу для них згідно з рішенням уряду міг бути тільки НАК «Нафтогаз України». До того ж в системі не було нагальної потреби для подання додаткових обсягів газу. Не було тільки актів приймання-передачі газу. Тож, можна вважати, що ситуація була створена спеціально, а самі небаланси були штучними.

«Укртрансгаз» мав врегулювати проблему з постачальником газу – НАК «Нафтогаз України». Це ж підтверджується рішеннями Верховного суду України, які також визначають, що питання небалансів має бути врегульоване між постачальником газу та споживачем. Про що «Главком» вже детально писав раніше.

Піддавки на 7,3 мільярда

У чому зиск цієї схеми для менеджерів «Нафтогазу»?

Для прикладу візьмемо лише один тендер «Укртрансгазу» із закупівлі газу. Припустимо, що всі 1,6 млрд куб. м газу були використані для балансування системи за схемою НАК «Нафтогаз України».

Якби державна компанія діяла в рамках чинного законодавства, то на той момент НАК «Нафтогаз» мав продати цей обсяг за ціною 5 930 грн/тис куб. м. Компанія мала отримати за цей обсяг газу дохід у розмірі 9,48 млрд грн. Але той же товар був проданий для «Укртрансгазу», але вже за ринковою ціною. Бо через узгоджені дії НАК «Нафтогаз України» та оператора ГТС виникла «потреба» у балансуванні системи. У підсумку «Укртрансгаз» закуповує цей обсяг вже за 13,4 млрд грн. Тільки на цьому етапі материнська компанія залишається в плюсі на 3,9 млрд грн.

Рік тому «Нафтогаз» офіційно повідомив , що його дочірня компанія закуповує газ для «технологічних потреб» за світовими цінами

На додачу до цих коштів «Укртрансгаз» за рішенням суду, яку зазначено вище, сплатить НАК «Нафтогаз України» ще 3,4 млрд грн штрафних санкцій. Таким чином, виторг компанії НАК «Нафтогаз України» зріс на 7,3 млрд грн. Тобто за один і той самий обсяг газу можна отримати 16,8 млрд грн замість 9,48 млрд грн.

Найбільше вражає у цій ситуації виглядає навіть не ігнорування «Нафтогазом України» постанов уряду та договорів постачання газу, якими передбачено прямий продаж газу підприємствам ТКЕ за регульованою ціною. Саме згідно з ними ці 1,6 млрд кубів мали вартувати 9,48 млрд грн.

Вражає «винахідливість» менеджерів «Нафтогазу України». Мало того, що вони «вигідно» спродали своїй «дочці» газ дорожчий на 3,9 млрд грн, так ще й стягнули штрафних санкцій на 3,4 млрд грн, сума яких майже вдвічі перевищує суму залишку боргу.

Але чому Укртрансгаз не захищався? Адже на момент розгляду справи між «Укртрансгазом» та «Нафтогазом» вже були ухвалені судами рішення у справах, в яких було встановлено, що «Укртрансгаз» не здійснював балансування. Ними було підтверджено, що фактично відбувалась операція продажу газу від «Нафтогазу» підприємствам теплокомуненерго.

Здавалося б, є судові рішення які дозволяють «Укртрансгазу» захиститися. Але результатом стає рішення, яке не тільки постановляє стягнути залишок боргу, а й 3,4 млрд грн штрафних санкцій додатково на користь НАК «Нафтогаз України».

Причому, це не перша гра в піддавки з «Нафтогазом України». Минулого літа «Укртрансгаз» програв материнській компанії ще одну справу на суму 925 млн грн. Тоді юристи обох компаній діяли спільно і під керівництвом Тетяни Федорової, яка раніше працювала в юрдепартаменті «Нафтогазу», а тепер очолює юрдепартамент в «Укртрансгазі».

Радше за все, що остання справа ще буде розглядатися в апеляційній інстанції і Верховному суді. Але існує велика ймовірність, що вони також будуть програні «Укртрансгазом».

Впродовж останніх трьох років з боку керівництва НАК «Нафтогаз України» здійснюються постійні намагання зберегти контроль над АТ «Укртрансгаз», який є джерелом валютних надходжень за транзит газу. Як показує практика, це також здійснюється через створення штучних боргових зобов’язань, які дозволяють покращувати реальний фінансовий стан НАК «Нафтогаз України».

Інна Михайлівська, для «Главкома»

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