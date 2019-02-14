Рева пояснив вигоду для субсидіантів в економії газу



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Субсидіанти отримуватимуть рівно стільки грошей, на скільки вони споживають послуг

70% людей, які отримують субсидію, – пенсіонери. Так от, одночасно з виплатою пенсій, за тією ж процедурою, пенсіонерам виплатять і субсидію. А 30% працюючих людей, які отримують субсидію, з 12 березня зможуть забрати свої кошти в будь-якому відділені «Ощадбанку».

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Міністр соцполітики вважає, що надання субсидій у вигляді готівкових коштів буде стимулювати споживачів до раціонального використання комунальних послуг.

«Інтерес економити у людей буде. Вони отримуватимуть рівно стільки грошей, на скільки вони споживають послуг. Але якщо людина буде економити, ніхто ці кошти у неї не забере. Вона зможе залишити їх собі. Але коли людина споживає більше послуг, їй доведеться доплачувати. Тому говорити про те, що це не стимулює енергоспоживання, на мій погляд, не зовсім правильно», – зазначив Андрій Рева.

Міністр також пояснив, яким чином буде здійснюватися механізм виплати субсидій за житлово-комунальні послуги готівкою.

«Коли ми говоримо про виплату готівки, ми виходимо з того, що 70% людей, які отримують субсидію, це пенсіонери. Механізм виплати пенсій усім зрозумілий. Половина пенсіонерів отримують свої гроші через «Укрпошту», зокрема поштарі заносять пенсіонеру пенсію додому, або пенсіонери отримують її у відділеннях «Укрпошти». Інша половина пенсіонерів отримують свої пенсії через банки. Так от, одночасно з виплатою пенсій, за тією ж процедурою, пенсіонерам виплатять і субсидію. Тобто вони підписуватимуть дві відомості: за отримання пенсії і за отримання субсидій», – розповів міністр соцполітики.

А 30% інших людей, які отримують субсидію, додав Андрій Рева, з 12 березня зможуть забрати свої кошти в будь-якому відділені «Ощадбанку».

«При пред’явлені паспорта люди зможуть отримати кошти, щоб заплатити компослуги. Одразу там вони можуть і оплатити їх. І знову ж таки, усе, що люди зекономлять, вони можуть залишити собі», – зазначив Рева і додав, що в березні людям виплатять кошти за лютий.

«Тобто ті громадяни, які економлять вже зараз, вони відчують це все у березні», – додав міністр Андрій Рева.