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    Думки вголос

    Чому зернові угоди є вкрай важливими для української економіки

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Росія не цінує зернові угоди, тому що вони не вигідні для неї - Чому зернові угоди є вкрай важливими для української економіки
    Росія не цінує зернові угоди, тому що вони не вигідні для неї

    Наша війна проти Росії – це марафон

    Мовою оригіналу

    Россия подписала зерновые соглашения и сразу осуществила провокацию против них. Россия ударили по одесскому порту по которому она не имела права бить.

    Сюрприз сюрприз.

    Зерновые соглашения крайне важны для украинской экономики. Но не для российской. Россия не ценит зерновые соглашения потому что они не выгодны России. Россия подписала их под давлением, то ли Китая, то ли Индии, то ли Индии и Китая и поэтому не ценит подписанную бумагу. Россия не ценит договор, который ей не выгоден и который ее заставили подписать.

    Это не правда, что с России снимают санкции. Против России не вводились санкции на агро продукцию и удобрения. Просто потому что это угрожало бы мировой продовольственной безопасности. Это Россия, российская пропаганда, пыталась выставить проблемы с поставками зерна как результат санкций. Просто чтобы не говорить открыто, что они морят голодом бедные страны. И сейчас они сохраняют лицо, подписывая меморандум, в котором говорится, что возить их агро продукцию можно. Это понимаем мы, это понимает Запад. И Путин понимает, что все, кроме зрителей российских телеканалов, это понимают. И да, это не коим образом не означает, что Россия получили легальное право торговать украденным украинским зерном.

    Это не правда, что зерновая сделка есть результат обмена транзита украинского зерна на калининградский транзит. Просто потому что это в корне не сопоставимые вещи. Эффект на украинскую экономику от блокировки портов на несколько порядков выше, чем эффект на российскую экономику от ограничений на транзит в Калининград. Это просто не сопоставимые вещи. ЕС действительно пошел на расблокировку жд транзита, из России в Россию, решив избежать там эскалации. Экономический эффект этого решения мизерный. Он позволяет потешить эго Путина и Ко, но не оказывает влияние на российскую экономику.

    Это не правда, что Россия хотела расблокировать наши порты чтоб осуществить десант в Одессе. Сложно, знаете ли, делать десант с кораблей, которые стараются держаться за 200-300 км от украинского берега. Россияне отменяют парад в Севастополе, отправляют ряд своих кораблей в Новороссийск, так что про десант они и думать не могут. И залог этого гарпуны и украинский флаг на Змеином. Да и сам по себе десант без поддержки с суши бессмысленен. Не говоря уже о том, что украинские военные, кажется, заслужили наше уважения и мы не должны считать, что они бы молчали, если бы открытие портов угрожало нам вызовами безопасности. Или вы думаете Залужный закрыл бы на такое глаза?

    Да, ЕС подкоректировал ряд финансовых санкций, высвободив ряд ресурсов, связанных с аграркой, которые до этого было заморожены в рамках санкций против российских банков. Но это такие смешные и не сопоставимые цифры с результатом для нас от открытие портов, что так и хочется сказать «ну и пусть»

    Наша война против России – это марафон. Таким она стала после того, как план Путина захватить Киев за три дня провалился. А другого плана не было. И пошла война на истощение. И в рамках этой войны ключевым является противостояние экономик. Нашу экономику истощает война. Российскую экономику истощают санкции. Не зря все друзья Путина, аля Орбан, криком кричат, что санкции не работают и надо их отменить.

    И в рамках борьбы на истощение открытие украинских портов – огромная победа Украины. И русские это знают. Но все на что они способны – это провокации. И было бы удивительно, если бы они этого не делали. Ведь мы знаем, с кем имеем дело…

    Читайте також: Ставка на голодомор. Що стоїть за блокадою зернового експорту України?

    Джерело: блог Сергія Фурси

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    Теги: росія окупанти санкції пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Чому зернові угоди є вкрай важливими для української економіки