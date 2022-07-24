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  4. Український тенісист розповів, як від нього відвернулися усі знайомі росіяни
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    Новини

    Український тенісист розповів, як від нього відвернулися усі знайомі росіяни

    Сергій Стаховський (праворуч) допомагає українцям, які постраждали від російських окупантів, і розчарований мовчанням тенісистів з Росії - Український тенісист розповів, як від нього відвернулися усі знайомі росіяни
    Сергій Стаховський (праворуч) допомагає українцям, які постраждали від російських окупантів, і розчарований мовчанням тенісистів з Росії
    фото: Facebook Стаховського

    Сергій Стаховський розкритикував боягузливу позицію російських тенісистів

    Відомий український тенісист Сергій Стаховський розповів про свою зустріч із російськими тенісистами у Парижі під час війни. Про це Стаховський заявив у інтерв’ю французькому виданню L`Equipe.

    Українець зазначив, що з деякими російськими тенісистами познайомився давно, має з ними тривалі стосунки. Цього року, уже після початку повномасштабної війни в Україні, Стаховський зустрівся з ними у Парижі на «Роллан Гаррос» (одному із турнірів «Великого шолому», головної тенісної серії сезону – ред.).

    «Майже всі пройшли повз або відвернули голови, коли побачили, що я йду», – розповів Сергій Стаховський.

    «Я знаю їх дуже давно, я бачив розвиток їхніх кар’єр. І я, м’яко кажучи, розчарований (їхнім вчинком – ред.)», – заявив українець.

    Стаховський заявив, що російські тенісисти бояться за свою долю, бояться сісти у в’язницю – але при цьому їх не бентежить, що в Україні гинуть жінки і діти.

    Нагадаємо, Сергій Стаховський разом із Еліною Світоліною взяв участь у благодійному тенісному матчі у Кракові, зібравши там більше 400 тис. євро на потреби українських дітей, постраждалих від агресії Росії.

    Теги: росія окупанти Сергій Стаховський теніс війна Україна окупація #stoprussia
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    Український тенісист розповів, як від нього відвернулися усі знайомі росіяни