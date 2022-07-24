ЄС знайшов ще одну альтернативу російському газу

Євросоюз хоче подвоїти поставки нігерійського газу

Європейський Союз планує збільшити поставки газу з Нігерії, готуючись до можливих скорочень постачання із Росії. Про це заявив заступник генерального директора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуін, пише Reuters.

Він у Нігерії цього тижня провів зустрічі з офіційними особами найбільшого виробника нафти в Африці. Країна планує після серпня знову відкрити Транснігерський трубопровід, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.

Болдуін зазначив, що ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок газу із Нігерії, і є потенціал більш ніж подвоїти цей показник.

Видобуток нафти та газу в Нігерії обмежений через крадіжки та вандалізм щодо трубопроводів, внаслідок чого термінал виробника газу Nigeria Lng Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.

«Якщо ми зможемо вийти за межі 80%, у цей момент може з'явитися додатковий газ, який може бути доступний для спотових вантажів, що йдуть до Європи. Вони (нігерійські посадовці. – ред.) сказали нам: «Приїжджайте і поговоріть з нами знову наприкінці серпня, тому що ми думаємо, що зможемо досягти реального прогресу в цьому питанні», – сказав Болдуін.

Зазначимо, що Європейська комісія заявила 20 серпня, що країни-члени ЄС мають скоротити споживання газу на 15% із серпня до березня. Спочатку ціль буде добровільною, але стане обов'язковою, якщо Єврокомісія оголосить надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, раніше Оператор газотранспортної системи України заявив про спроби Росії через маніпуляції з поставками газу вплинути на політику країн ЄС.

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