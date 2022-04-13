Імпортозаміщення в Росії. Чому це не можливо?

Імпортозаміщення – це заміщення майбутнього минулим

Росія постійно говорить про імпортозаміщення, яке може допомогти побороти санкції. Але проблема в тому, що у сучасному світі імпортозаміщення просто не можливо.

Чому?

Тому що світ занадто складний. І занадто розвинений.

Простий приклад. Уявіть, що ви у середньовіччі. І раптом всі знання, які були доступні зникають. Як швидко ви зможете відновити цивілізацію? Точно швидше, ніж зараз. Тим більше, що тоді було багато людей, які вміли робити все, що тільки можливо . Або майже все. Світ був простим. Зараз світ складний. Уявіть, що раптом зараз падає астероїд і цивілізація зникає. Чи зможете ви самостійно відновити телевізор? Ні, бо занадто багато знать і роботи потрібно для всього.

Чи інший приклад. Сучасна медицина. У вас є спеціалісти по вуху і горлу. А є окремі спеціалісти з хірургії. Чи можете ви лікувати одночасно у горло, і приймати роди і робити операцію на мозку? Типу можете, але вийде поганенько. Чи, принаймні, не так добре, як у сучасних лікарнях це вам зроблять профільні спеціалісти. Бо знань так багато, що знати все одній людині просто неможливо.

Чи означає це, що медицина стала гіршою ніж тоді, коли один лікар міг лікувати все? Ні, навпаки. А уявіть, вам запропонують повернутися до часів, коли саме один лікар лікував усі хвороби. Чи бажали б ви так лікуватись?

Те саме в економіці. В світі існує розподіл виробництва. І товарів і послуг. Кожна країна, кожен підприємець з кожної країни вбудовую себе у цю загальну світову мережу. І це формує дуже складну глобальну економіку. Із фінансовою надбудовою, яка ще більш розгалужена і більш складна. Саме тому, що вона така складна, навіть порахувати важко ефект від тотальної ізоляції Росії, ні в кого просто такої моделі не існує. Ніхто точно не знає, як і на що може вплинути одна заборона і чим це вилляється в іншому місці. Особливо враховуючи мобільність капіталу, в тому числі людського капіталу. Бо щоб так не скиглив російський міністр, а сучасний АйТішник просто сяде і переїде в Таїланд. І нічим ти його не зупиниш.

Тому імпортозамістити просто неможливо. Бо треба в одній країні побудувати копію загальної світової економіки. Дуже складну модель. І дуже різнобарвну. І це було б дуже дуже дорого.

А головне, дуже часто це просто не ефективно. Бо якась деталь виробляється саме в тому місці і саме тими людьми не просто так, а через низку факторів. Досвід, доступ до сировини, клімат, доступні ланцюжки до і після. І це робить виробництво саме цієї деталі саме в цьому місці найбільш ефективною. Чи можна це робити деінде? Теоретично може. Але буде гірша якість і вища ціна. «Місце прокляте» - як з радянськими, а зараз і російськими, автомобілями.

Тому імпортозаміщення – це заміщення майбутнього минулим. Звісно, можна ж повернутися завжди у середньовіччя. Там вирощувати капусту і з неї робити щі. Якщо це комусь до вподоби.

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