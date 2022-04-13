В Україні масово закриваються АЗС – експерт

Скоро українським водіям не буде де заправитись?

Через війну в Україні можуть закритися 80% автозаправних станцій. Про це в інтерв’ю «Мінфіну» розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

«До війни у нас працювало десь 7 тис. заправок. Сьогодні ця кількість скоротилася до 2,5−3 тис. Якщо підуть маленькі компанії, то ще третину можна звідси відняти. Залишиться 1,5−2 тис. заправок, що працюватимуть», – сказав він.

За його словами, АЗС залишаться на трасах та в обласних центрах, «на периферію ніхто нічого не повезе».

«На заході країни буде пальне, тому що тут логістичне плече від кордону менше і можна «зануритися» під регульовану ціну. Все, що далі, – центр України, не кажучи вже про схід і південь, буде сухим», – прогнозує Куюн.

«Буквально вчора розмовляв з одним із полтавських трейдерів. Він сказав, що змушений закрити свої заправки, бо купує пальне дорожче, ніж змушений продавати. Тому треба хоча б на період наповнення ринку відкрити ринок, скасувати обмеження, зняти з бізнесу хоча б комерційні ризики. Це дозволить збільшити постачання та наповнити ринок, позбавитись гострого дефіциту», – розповів експерт

За його словами, це не просте рішення, уряд очевидно побоюється, що може бути сплеск цін. «Але я так не вважаю. Бізнес не гірше за решту розуміє, у якій ситуації ми всі опинилися. Думаю, великі мережі продаватимуть дешевше, менші – трохи дорожче», – каже Куюн.

«Але треба врахувати, що саме вони працюють здебільшого у віддалених районах та селах. І повірте, люді радітимуть можливості купити пальне. Зараз вони вимушені шукати пальне за десятки кілометрів й стояти годинами у чергах», – додав експерт.