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    У Польщі заарештовано російського шпигуна

    Російського шпигуна затримали у Гданську - У Польщі заарештовано російського шпигуна
    Російського шпигуна затримали у Гданську

    Росіянин збирав інформацію про військові частини, їх оснащення та кадрову ситуацію

    У Польщі заарештували громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь Москви. Про це повідомили у прокуратурі Польщі, пише DW.

    Росіянина затримали співробітники військової жандармерії в ході розслідування окружної прокуратури в Гданську, після чого суд встановив запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на строк три місяці.

    За версією Служби військової контррозвідки Польщі, громадянин РФ займався шпигунством на користь російської розвідки. Стверджується, що росіянин збирав інформацію про військові частини, їх оснащення та кадрову ситуацію.

    Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

    Нагадаємо, голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі передав в МЗС країни список із 45 осіб, які працюють у посольстві Росії в Варшаві. 45 російським дипломатам було наказано покинути країну.

    У відповідь Росія висилає 45 співробітників посольств і консульств Польщі.

    18 березня інша країна Євросоюзу, Болгарія, оголосила персонами нон грата десять російських дипломатів.

    Перед тим росіян з дипломатичними паспортами вигнала зі своєї території і Словаччина. Крім того, дипломатам з Росії заборонили вхід до Європарламенту.

    Теги: росія окупанти Польща війна Україна окупація #stoprussia
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    У Польщі заарештовано російського шпигуна