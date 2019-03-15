Кандидат нічого не розуміє, але радісно киває. Як штаб Зеленського зарплату вчителів рахував
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Розсилка
Проблема тут не в популізмі. Проблема в критичному мисленні, яке відсутнє у кандидата
Мовою оригіналу
Команда ЗЕ сначала решила порадовать всех, что нашла чудесный способ увеличить зарплаты учителям до 4 тысяч долларов.
Потом быстро извинилась, что ошиблись уважаемые эксперты и такого способа и близко нет, но если верить, то все возможно.
И проблема тут не в популизме, хотя это пример дикого популизма. Проблема в критическом мышлении и его отсутствии у кандидата.
Ему говорят, что надо всего 200 млн долларов в год, чтобы осчастливить всех учителей страны и он радостно кивает. Хотя, елки-палки, в его голове должны были появится вопросы «как так» и «почему так мало». Даже до того момента, как он возьмет калькулятор и начнет считать. А считать там просто. Цифры невероятные и опровергнуть их легко. Потому что 200 млн долларов в год и 2 млрд долларов в месяц – это цифры совершенно разного порядка.
Но он этого не делает. Для его головы нет никаких проблем с тем, что «всего 200 млн долларов» и «всем будет счастье». И это основная проблема. Большая, даже чем Коломойский. Кандидат вообще ничего не понимает. И радостно кивает. Он вообще не представляет себе масштаб, порядок цифр. У него нет логичных и простых связей в голове. Калькулятор найти можно, понимание в голове не появится. А значит в эту голову можно вложить все, что угодно. И он будет кивать. И не будет утруждать себя проверкой. Или даже попыткой понять. Потому что сразу все понять невозможно. В университете на лекции считается, что если студенту дают больше 30% нового материала, он его не воспримет. Наши головы не так хороши. А в этой голове нет ничего, связанного с гос управлением. Совершенно ничего. И кейс с учителями это доказывает.
А потом придет Коломойский и скажет, что … Да все что угодно скажет. И наш герой кивнет. Ведь он не будет вникать. Некогда. А потом мы все будем за это платить. И не зарплату учителям.
Человек не может все знать. Но он должен обладать базой. Грунтом, на котором может прорасти хоть что-то. Черноземом. Но не песке ничего не растет. И на опилках тоже.
И когда тебе всегда было все равно, когда ты никогда не участвовал в общественной жизни, когда тебя интересовала только внешняя сторона политики, ведь там удобно шутить над политиками, то ты не можешь взять и все выучить за пару месяцев. Параллельно еще снимая сериал. Ты ничего не понимаешь. И ты прячешься от журналистов именно по этой причине. А твои политтехнологи выдумывают глупости, накштал сравнения нацкорпуска и Порошенко и журналистов и Зеленского. Но это всего лишь жалкая попытка оправдаться и защитить пустоту. Пустоту, которая проявляется себя в «4 тысячах долларов каждому учителю».
В крайнем случае, тебе могли бы помочь ценности. Хотя бы для выбора людей рядом. Но и тут ты никогда не был силен. Никогда не показывал, что твои ценности соответствуют не ценностям «малороса» , а ценностям украинца, идущего в Европу. Ведь с такими ценностями не шутят про Майдан и про эбонитовые палочки, а выходят на Майдан. Но кандидат не выходил. Кандидат шутил. И параллельно собирал жлобскую коллекцию дорогих часов. А значит и тут нам ничего хорошего ждать не приходится.
Но верить можно. Вера это хорошо. Беда только, что рядом с верой всегда нет критического мышления. А оно нам очень нужно.
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