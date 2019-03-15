Кандидат нічого не розуміє, але радісно киває. Як штаб Зеленського зарплату вчителів рахував

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Проблема тут не в популізмі. Проблема в критичному мисленні, яке відсутнє у кандидата

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Команда ЗЕ сначала решила порадовать всех, что нашла чудесный способ увеличить зарплаты учителям до 4 тысяч долларов.

Потом быстро извинилась, что ошиблись уважаемые эксперты и такого способа и близко нет, но если верить, то все возможно.

И проблема тут не в популизме, хотя это пример дикого популизма. Проблема в критическом мышлении и его отсутствии у кандидата.

Ему говорят, что надо всего 200 млн долларов в год, чтобы осчастливить всех учителей страны и он радостно кивает. Хотя, елки-палки, в его голове должны были появится вопросы «как так» и «почему так мало». Даже до того момента, как он возьмет калькулятор и начнет считать. А считать там просто. Цифры невероятные и опровергнуть их легко. Потому что 200 млн долларов в год и 2 млрд долларов в месяц – это цифры совершенно разного порядка.

Но он этого не делает. Для его головы нет никаких проблем с тем, что «всего 200 млн долларов» и «всем будет счастье». И это основная проблема. Большая, даже чем Коломойский. Кандидат вообще ничего не понимает. И радостно кивает. Он вообще не представляет себе масштаб, порядок цифр. У него нет логичных и простых связей в голове. Калькулятор найти можно, понимание в голове не появится. А значит в эту голову можно вложить все, что угодно. И он будет кивать. И не будет утруждать себя проверкой. Или даже попыткой понять. Потому что сразу все понять невозможно. В университете на лекции считается, что если студенту дают больше 30% нового материала, он его не воспримет. Наши головы не так хороши. А в этой голове нет ничего, связанного с гос управлением. Совершенно ничего. И кейс с учителями это доказывает.

А потом придет Коломойский и скажет, что … Да все что угодно скажет. И наш герой кивнет. Ведь он не будет вникать. Некогда. А потом мы все будем за это платить. И не зарплату учителям.

Человек не может все знать. Но он должен обладать базой. Грунтом, на котором может прорасти хоть что-то. Черноземом. Но не песке ничего не растет. И на опилках тоже.

И когда тебе всегда было все равно, когда ты никогда не участвовал в общественной жизни, когда тебя интересовала только внешняя сторона политики, ведь там удобно шутить над политиками, то ты не можешь взять и все выучить за пару месяцев. Параллельно еще снимая сериал. Ты ничего не понимаешь. И ты прячешься от журналистов именно по этой причине. А твои политтехнологи выдумывают глупости, накштал сравнения нацкорпуска и Порошенко и журналистов и Зеленского. Но это всего лишь жалкая попытка оправдаться и защитить пустоту. Пустоту, которая проявляется себя в «4 тысячах долларов каждому учителю».

В крайнем случае, тебе могли бы помочь ценности. Хотя бы для выбора людей рядом. Но и тут ты никогда не был силен. Никогда не показывал, что твои ценности соответствуют не ценностям «малороса» , а ценностям украинца, идущего в Европу. Ведь с такими ценностями не шутят про Майдан и про эбонитовые палочки, а выходят на Майдан. Но кандидат не выходил. Кандидат шутил. И параллельно собирал жлобскую коллекцию дорогих часов. А значит и тут нам ничего хорошего ждать не приходится.

Но верить можно. Вера это хорошо. Беда только, что рядом с верой всегда нет критического мышления. А оно нам очень нужно.

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