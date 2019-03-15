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    У Тимошенко опитали 2,5 млн громадян і виявили, що на виборах переможе вона

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    Заступник голови фракції &laquo;Батьківщина&raquo; Сергій Соболєв&nbsp;оприлюднив результати нового соцопитування&nbsp; - У Тимошенко опитали 2,5 млн громадян і виявили, що на виборах переможе вона
    Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв оприлюднив результати нового соцопитування 

    «Батьківщина» стверджує, що провела опитування «у кожному місті та селі» України

    Прес-служба політсили «Батьківщина» оприлюднила нові результати чергового опитування, згідно з яким «Юлія Тимошенко беззаперечно переможе на президентських виборах 31 березня».

    «У першому турі її підтримують 31,68% громадян, а в другому – вона впевнено виграє у Петра Порошенка і Володимира Зеленського», - йдеться у повідомленні.

    У політсилі стверджують, що упродовж лютого було опитано 2,5 млн громадян в усіх областях, «у кожному місті та селі».

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    «У результаті були отримані наступні дані: перше місце – Юлія Тимошенко (31,68%), друге – Володимир Зеленський (20,96%), третє – Петро Порошенко (15,80%).

    У другому турі Юлія Тимошенко виграє у Володимира Зеленського – 50,53% проти 40,55% відповідно, а також у Петра Порошенка – 57,50% проти 31,20%», - повідомляють у Тимошенко.

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    Під час прес-конференції у Києві заступник голови фракції Сергій Соболєв також наголосив, що «підтвердженням цифр, які були отримані в результаті анкетування, є результати 7 хвиль виборів в об’єднаних територіальних громадах».

    «Коли ви порівняєте з даними ЦВК по так званих 7 хвилях виборів, у яких були залучені понад 4 млн виборців, то ви побачите, що фактично ця цифра близька до тієї, яку оприлюднила ЦВК. Партія «Батьківщина» і наші кандидати отримали понад 30% місць в місцевих об’єднаних громадах», – зауважив він.

     

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