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    Суспільство

    Нинішню кампанію можна охарактеризувати словом «уперше» - голова ЦВК

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    Тетяна Сліпачук стверджує, що ЦВК працює без відхилень - Нинішню кампанію можна охарактеризувати словом «уперше» - голова ЦВК
    Тетяна Сліпачук стверджує, що ЦВК працює без відхилень

    Вперше рекордна кількість кандидатів у бюлетені - 39; виборчий бюлетень уперше має довжину 80 см; уперше застосовується система Prozorro, - Сліпачук

    Центральна виборча комісія працює без відхилень від плану і графіка проведення виборчої кампанії. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час прес-конференції, повідомляє «Укрінформ».

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    «Центральна виборча комісія без відхилень дотримується встановленого графіка, виконує ті функції, що повинна виконувати як орган, який адмініструє вибори», - зазначила Сліпачук.

    За її словами, нинішню виборчу кампанію у багатьох аспектах можна охарактеризувати словом «уперше».

    Зокрема, вперше працює цей склад ЦВК, рекордна кількість кандидатів у бюлетені - 39; виборчий бюлетень уперше має довжину 80 см; уперше протягом виборчої кампанії застосовується система державних публічних закупівель через систему Prozorro тощо.

    Як повідомлялося, ЦВК утворила 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин.

    Нагадаємо, ЦВК сформувала 101 дільничну комісію у закордонному виборчому окрузі.

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